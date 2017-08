Primera Division - Paulinho je oficiálně hráčem Barcelony

Čistý sen. Snad to je poslední kapka a současné vedení v čele s Bartom půjdou do prdele. Nemám slov. Je to plivanec do tváře odchovanců. Vysolit 40 mega za třicetiletého borce, který v základu prostě nemá šanci.. Tady musí jít o osobní byznys, to fakt není možné. A Valverde jako nemá žádné slovo? Chtěl I. Martineze, Seriho tuším a přijde tohle? Jsem zvědav, jak tenhle přestupák dopadne. Aby to nebyl poslední obchod...