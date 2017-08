Primera Division - Resumé španělského Superpoháru: Cristianovi hrozí pořádný flastr, Suárez se znovu zesměšnil

© FotbalPortal.cz - Polemiky prvního zápasu o španělský Superpohár

Dnes 09:34 - Včerejší zápas o španělský Superpohár se rozjížděl pomalu, ale nakonec nikoho nemohl nechat nespokojeného. Závěrečná část totiž přinesla klíčové momenty o nichž se bude ještě dlouho debatovat. Měl je na svědomí především rozhodčí Burgos Bengoetxea, který zápas nezvládl. Co se včera zajímavého na Camp Nou přihodilo?

Drahá imitace Messiho

Cristiano Ronaldo si dobře pamatoval obrázek z letošního dubna. Messi po vstřelení vítězného gólu na 3:2 v posledních sekundách El Clásica předstoupil před tribuny San Bernabéu. Svlékl dres a hrdě, možná i lehce provokativně, ho předváděl přítomným divákům. To samé na revanš udělal i včera Ronaldo. Na nehostinném Camp Nou. Určitě si to náležitě vychutnal. Vykoledoval si za to žlutou kartu. Jenže to mělo háček. Běžela teprve 80. minuta duelu. A dvě minuty nato se mu lehkovážnost nevyplatila. Nepřesný sudí Bengoetxea mu za domnělé fingování penalty udělil druhé napomenutí a CR7 putoval pod sprchy.

Suárezův herecký výkon

Luis Suárez je vynikající střelec a bohužel pro fotbal i neméně výtečný herec a imitátor. Padá dobře, padá rád. Možná už měl dopředu jasno, že obelstít rozhodčího Bengoetxeu nebude takový problém. Proto nepohrdl možností to zkusit, když byl ve vápně a blížil se k němu gólman Navas. Spravedlnost tentokrát slepá nebyla, jako na jaře, kdy díky neexistující penaltě posunul Barcu přes PSG. Messi sice gól dal, ale nijak to Barce nepomohlo.

Bengoetxea byl mimo

Sudí Burgos Bengoetxea byl špatný. Jeho největší největší přehmaty se děly zejména v šestnáctce. Tím prvním renoncem byl ve 47. minutě v šestnáctce Realu, kdy neodpískal faul Ramose na Messiho. Další přišel po teatrální kreaci Suáreze, kterou mu bez sebemenších rozpaků zbaštil. No a vrcholem byla akce Cristiana Ronalda, který rozhodně neměl snahu předstírat faul, jen neustál souboj s Umtitim. Dostal za to žlutou kartu a jelikož po předchozím svléknutí dresu byla druhá, musel ze hřiště.

Až čtyři zápasy pro Ronalda?

Pokud by se jednalo jen o vyloučení po dvou žlutých kartách, vynechal by Ronaldo odvetný zápas ve středu a bylo by vše vyřešené. Jenže portugalský borec po červené kartě do arbitra strčil a ten to i následně uvedl do zápisu. Podle regulí může za tento akt dostat hráč 4 až 12 zápasů trestu...Cristiano by tak zmeškal start ligové sezóny.

Na Camp Nou jako doma? Rozhodně ne

Ačkoliv diváci na Camp Nou nikdy nepatří mezi ty nejhlučnější, v klíčových okamžicích stojí za svým týmem a jakýs takýs tlak dokáží vyvinout. Včera to bylo ale trochu odlišné. Vedení klubu se totiž rozhodlo zápasy o trofej Gampera a španělský Superpohár vyjmout z těch, na něž měli vstup grátis permanentkáři. Předražené lístky (cena od 83 eur) tak skoupili turisté, kterým je úplně jedno, jestli fandí domácím či hostům a tak nebylo nic divného slyšet během zápasu protesty proti žlutým kartám Realu.

Tyrkysové dresy - krok vedle

Časy, kdy byla zhoršená identifikace dvou týmů na černobílé televizní obrazovce, už jsou dávno pryč. Ovšem někdy, kvůli komerci, se do těchto časů vracíme. Kolikrát ani přístroje v barvě a 4K vysílání nic nezmůžou s geniálním lidským nápadem a vidinou zisku milionů eur. Včera rozhodnutí někoho, aby hrál Real v tyrkysové variantě, určitě nebylo dobré. Oba týmy chvílemi nebylo možné dobře rozlišit. Snad se ve středu dočkáme staré dobré verze dresů.

Pasillo nebylo

Ten, kdo sázel, že hráči Barcelony přeci jen uctí špalírem vítěze Superpoháru UEFA, tak jak bývá zvykem, musel být zklamán. Oba kluby nastoupily na trávník Camp Nou současně a k žádnému projevu úcty tak tedy nedošlo. Naposledy se takto Barcelona poklonila Realu v květnu 2008. Tehdy se hrálo El Clásico zrovna v následujícím kole poté, co se stal Real matematicky mistrem ligy.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz