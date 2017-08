Primera Division - Real dobyl Camp Nou. Ronaldo dal gól, ale byl vyloučen, Barca skórovala jen z nafilmované penalty

© as.com - Ronaldo vstřelil branku a ukázal své vypracované tělo

Včera 23:58 - Spoustu událostí přinesl první zápas španělského Superpoháru mezi Barcelonou a Realem Madrid. Los Blancos si do středeční odvety vezou solidní dvougólový náskok o nějž se postarali Piqué vlastním gólem, Ronaldo a Asensio. Jediný gól azulgranas dal z penalty, kterou nafilmoval Suárez, hvězdný Messi.

Barcelona 1:3 Real Madrid

Góly: 77. Messi z penalty - 50. Piqué vlastní, 80. Ronaldo, 90. Asensio

FC Barcelona: Ter Stegen - Vidal, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitič(83. Alcácer), Busquets, Iniesta (67. S. Roberto) - Deulofeu (58. Denis), Luis Suárez, Messi

Real Madrid CF: Keylor Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kovačič (67. Asensio), Kroos, Isco - Bale (80. L. Vázquez), Benzema (57. C. Ronaldo)

Real Madrid zapomněl na nepovedenou přípravu a poté, co získal skalp Manchesteru United v Superpoháru UEFA, skončila na jeho kopí i Barcelona. Pravda, ve středu se hraje v hlavním městě Španělska odveta, v níž se může stát cokoliv, nicméně po dnešku má k dalšímu titulu blíže vítěz posledního ročníku španělské ligy.

První šancí ale zápas odstartovala Barca, v 11. minutě si ze vzduchu krásně zpracoval Luis Suárez, ale křížnou střelou Navase nepřekvapil. Pak se do šestnáctky prodíral Vidal, ale na jeho pas nikdo nenaběhl. Na to odpověděl ekvilibrista Isco, který ale mířil jen do boční sítě a rozlil Ter Stegenovi pití. Na další pořádnou šanci se čekalo až do 33. minuty, kdy Iniesta poslal vpřed Albu a ten příhrou pod sebe našel Messiho. Kovačić ale ještě stačil odvrátit na roh. Asi největší šanci Madridu měl na noze Bale, kterého našel vynikající přihrávkou znovu Isco, Ter Stegen ale zareagoval včas a vyrazil míč nad.

Druhý poločas začal pro Katalánce nešťastně. V 50. minutě Marcelo ze své levé strany posílal míč do ohně před bránu, ale Piqué si ho srazil do vlastní brány a poslal tak Real lacino do vedení - 0:1. A mohlo to být s Barcelonou ještě horší, kdyby 55. minutě Carvajal dokázal ve stoprocentní šanci dostat míč do zívající brány. Na poslední chvíli mu radost zkazil Alba.

Barcelona se pak ale dostala do tlaku a přicházely i šance. V 60. minutě vyrazil hlavičku Suáreze po centru Denise Navas. Chvíli nato málem napodobil Varane Piquého, když si div nesrazil míč do svojí svatyně. To už byl na hřišti i Cristiano Ronaldo, kterého Zidane šetřil na konec zápasu a vyplatilo se mu to.

Ještě předtím ale zatopila Barcelona. Nejprve Busquets přestřelil odkrytou branku a pak se zase vyznamenal Suárez. Jako v duelu s PSG se znovu ve vápně teatrálně skácel a rozhodčí písknul penaltu. Messi ji bezpečně proměnil a vyrovnal na 1:1.

Pak ale přišla ke slovu portugalská hvězda. Krásným plachtícím obstřelem vyzrála na Ter Stegena a dostala Real do vedení. Celému světu pak CR7 ukázal, že přes prázdniny nepřibral ani gram tuku, což možná později litoval. Necelé dvě minuty poté se totiž dostával do pokutového území, také předstíral pád, byť ne tak okatě jako El Pistolero, a vysloužil si od rozhodčího druhou žlutou. Vyloučení. A to ještě do rozhodčího strčil, takže jeho trest může být ještě vyšší než jednozápasový.

Barcelona svůj tlak ještě vystupňovala, jenže udeřilo na druhé straně. Opět Asensio byl autorem třetí rozhodující trefy, střely, na níž nedosáhl Ter Stegen. 3:1.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz