Primera Division - Piqué o odchodu Neymara věděl už ve chvíli, kdy psal, že zůstává

Dnes 08:12 - Neymar už je hráčem PSG celý týden, ale pořád se ještě rozbouřená hladina této kauzy nevrátila úplně do normálu. Ať už kvůli vyplacení bonusu 26 milionů za podpis nové smlouvy, který měl vyinkasovat Neymarův otec, anebo díky prohlášením, jež včera učinil Gerard Piqué, jimiž odkryl důležité skutečnosti, jež nestaví vedení klubu do dobrého světla.

Vzpomínáte si ještě na červencový vzkaz barcelonského obránce Gerarda Piquého na sociální síti Instagram, v němž se svým dnes už památným postem „se queda“, tedy v překladu „zůstává“, vyjadřoval k budoucnosti svého tehdy ještě spoluhráče Neymara? Pak to všechno bral zpět a musel vysvětlovat, že šlo jen o jeho osobní názor. Jenže všechno bylo úplně jinak.

Piqué totiž v tuto dobu už na tuty věděl, že Neymar chce Barcelonu opustit a tento krok byl vlastně jakýmsi posledním zoufalým pokusem tento transfer zabrzdit.

„Teď, když už je po všem, vám mohu všechno objasnit,“ pronesl na včerejší tiskovce Piqué. „Už na svatbě Lionela Messiho měl Neymar jasno, že odejde. My, co jsme tam byli, jsme to všichni věděli. Jestli o tom měli ponětí, prezident a technický sekretář nevím.“

Z pozice hráče mu ale nepřišlo vhodné o tomto kroku informovat klubovou generalitu. „Tohle není naše role. Máme osobní vztahy mezi spoluhráči, ale tohle není naše úloha. My jsme tady od toho, abychom hráli fotbal.“

„Ve chvíli, kdy jsem dal ten proslulý příspěvek na sociální síť, že zůstane, jsem na 100% věděl, že odejde. Udělal jsem to, protože to byl můj poslední pokus. Snažil jsem se, aby ho tíha názoru veřejnosti donutila změnit mínění. Bylo už ale pozdě. Byl za to na mě naštvaný. Ale později jsme se udobřili,“ popisuje památný příspěvek Piqué.

Piqué si pak nenechal ujít příležitost trochu popíchnout klubové vedení, které obvinil z nejasností kolem přestupu Neymara ze Santosu do Barcelony. „Nikdy se nedozvíme, kolik přestup stál, ale určitě méně než 222 milionů eur, které po něm zbyly v pokladně nyní.“

Rovněž se zmínil o všech osobách, které na Neymarovi profitovali. „Pokud jeho kamarádí berou plat a jeho táta poplatky, je to proto, že se to někomu zamlouvalo a klub to jednoduše dovolil."

