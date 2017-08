Primera Division - Paulinho podle britských deníků přestoupí do Barcelony

Ako Barca dominovala Spanielsku posledne roky a Real bol v ustrani tak sa to zacina obracat...A prevazne si za to moze barca...Nakupy typu mathieu,turan,gomes ci teraz paulinho? To je co? Naopak real klobuk dole ak zapracuje a da priestor Asensiovi na ktorom moze postavit Real plus skvele nakupy mladych talentov namiesto nezmyselnych drahych prestupov to moze byt cesta.