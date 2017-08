Primera Division - V Anglii mají smůlu. Isco prodloužil v Realu s megavýkupní klauzulí

© as.com - Isco Alarcón

Dnes 10:26 - Toužily po něm kluby těch nejzvučnějších jmen. Arsenal, Chelsea, Manchester City. Nebo i Barcelona. Tyto lukrativní adresy měly zájem přivést mezi sebe míčového kouzelníka Realu Madrid Isca. Španělský reprezentant totiž vstupoval do posledního roku kontraktu, aniž by se dělo něco kolem jeho prodloužení. Teď všechno padá. Isco podepsal nový závazek, podle nějž si vydělá skvělé peníze a navíc ho vedení obrnilo proti nájezdům drzých šejků pořádnou klauzulí.

Není to tak dlouho, co se v souvislosti s budoucností záložníka Isca v Realu Madrid hodila asociace zamlženého údolí. Prostě nejistota. Pokud totiž byli všichni v kádru Bílého baletu zdraví, patřilo mu místo jen na střídačce. Navíc byl jako jediný hráč v kabině (kromě Pepeho), jemuž končila smlouva v roce 2018. Tedy snadná kořist pro bohaté kluby

Jeho přestup se nejevil vůbec nereálně. Ovšem po druhé polovině uplynulé sezóny, kdy se mu otevřela cesta do sestavy a kdy zazářil, všechny okouzlil a Realu pomohl k cestě za ligovým titulem a triumfem v Lize mistrů, je všechno jinak. Probudilo se i klubové vedení a s Iscem se konečně dohodlo na nové smlouvě. Do roku 2021, během jejíž trvání si ročně přijde na 6 milionů eur čistého. A pozornost určitě vzbudí i mega výkupní klauzule - ta je totiž nastavena na 700 milionů eur. Slavnostní oficiální akt by se měl uskutečnit v nejbližších dnech.

To je ostatně politika Realu Madrid. Chránit své hvězdy s vysokými klauzulemi, aby se zabránilo případu, který nedávno zažila Barcelona s Neymarem. „Žádný hráč v kádru nemá nižší klauzuli než 500 milionů, dokonce i v rezervním týmu mají hráči klauzule, které narůstají až na 300 milionů,“ vysvětlil pro deník AS zdroj blízký klubu.

