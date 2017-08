Primera Division - Di María se může stát posilou Barcelony

© marca.com - Skončí Di María v dresu Barcelony?

Dnes 12:25 - Barcelona stále hledá, ale nalézt nemůže. Za koho utratit přes 200 milionů eur, které do pokladny azulgranas přitekly po přestupu Neymara do PSG? Variant je hned několik, ovšem cesta k nim je složitá. Utržené peníze paradoxně katalánskému klubu spíše zavírají dveře k vyhlédnutým kořistem. Jednou ze schůdnějších alternativ by proto mohl představovat hráč o němž se v minulosti mluvilo, ale spíše jako o záložní variantě.

Mít v pokladně přes 200 milionů eur ještě neznamená snadnou cestu k vytouženým posilám. Potencionální prodejci logicky ještě více šponují cenu a Barcelona se nechce pouštět do nějaké dražby, která skončí ve sférách nesmyslných cen.

Proto zatím padají transfery Dembélého z Dortmundu či Coutinha z Liverpoolu. Na řadu tak přicházejí i záložní varianty. Jak například uvádí dnešní vydání deníku Marca, mohl by se jí stát i někdejší madridista Ángel di María. Shodou okolností z pařížského klubu, kam před pár dny zavítal Neymar.

PSG potřebuje prodávat, aby alespoň na oko splnilo normy Finančního fair play, opatření vydaného UEFou, které mělo zabránit tomu, aby se kluby zadlužovaly. Za Neymara utratilo výše uvedenou rekordní sumu, podle kuloárů se chystá vysázet za Mbappého 180 milionů eur a proto nezbývá nic jiného, než začít prodávat.

První na ráně je Argentinec Di María, který po přestupu z Realu v roce 2014 chřadnul v Manchesteru a po sezóně ho z bahna vytáhli šejkové za 63 milionů eur. A jelikož Di Maríovi končí kontrakt v roce 2019, je ideální doba ho prodat. Za rok, před poslední kapitolou své smlouvy, by muselo PSG s cenou dolů. Hodně dolů.

Ačkoliv Barcelona nemá s PSG zrovna dobré zkušenosti ať už kvůli Neymarovi, nebo také Verrattimu, tentokrát by se jednání nemusela táhnout jako med. Všechny tři zainteresované strany jsou více méně nakloněny této operaci. Navíc by ji velice přivítal i Lionel Messi, který je velkým kamarádem Di Maríi a spolupráci spolu mají vyzkoušenou z nároďáku.

Problémem by nebyla ani klauzule, kterou si svého času vydupal Real Madrid při přestupu „El Fidea“ do United, podle níž nesměl přestoupit do Barcelony. Přesněji řečeno při porušení této podmínky by měl právo na slušný obnos - v roce 2015 na 50 milionů eur, v roce 2016 40 milionů a letos na 30 milionů eur. Stejně jako v dalších letech Di Maríova kontraktu s United, který měl vypršet v roce 2020.

Jenže podle informací ze Španělska byla tato klauzule přestupem do PSG anulována. V platnost by se uvedla pouze tehdy, pokud by United prodali hráče do jiného nešpanělského klubu a ten by ještě to samé přestupové období prodal hráče do Barcelony. A k tomu nedošlo.

