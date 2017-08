© dailymail.co.uk - Real porazil United 2:1

Včera 22:47 - Madridský Real zahájil cestu za vysněnými šesti trofejemi, které má v plánu dobýt v sezóně 2017-18, úspěšně. Ve finále evropského Superpoháru ve Skopje dokázal porazit Manchester United 2:1 a do své sbírky získal už svůj čtvrtý exemplář, věnovaný lepšímu z bitvy mezi vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy.

Real Madrid 2:1 Manchester United

Góly: 24. Casemiro, 52. Isco - 62. Lukaku

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco (74. Vázquez), Benzema (83. Ronaldo), Bale (74. Asensio). Trenér: Zidane.

Manchester: De Gea - Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian - Matič, Herrera (56. Fellaini) - Lingard (46. Rashford), Pogba, Mchitarjan - Lukaku. Trenér: Mourinho.

Real Madrid ví, kdy má zapnout. Ačkoliv probendil letní zápasovou přípravu a nepřipsal si v ní jediné vítězství, v okamžiku pravdy byl stoprocentně připraven. A během prvního poločasu byl lepší než jeho soupeř, s nímž před pár dny na americké půdě uhrál jen remízu 1:1.

Dokázal si vytvořit více gólových šancí, z kádru Josého Mourinha se ukázal snad jen Mchitarjan, jenž se pustil do sólo akce směrem k bráně, ale ukončil ji pádem a Lukaku těsně před poločasem slabou hlavičkou. Letní posila navíc ještě zpackala situaci, kdy mohl jít s Herrerou sám na Navase po chybě Kroose, ale netakticky převzal míč vybíhajíc z ofsajdové pozice.

To Real hrozil mnohem nebezpečněji. Nepostradatelný Casemiro se v 16. minutě trefil sice parádně, ale ke smůle Španělů jen do břevna De Geovy brány. Nicméně v radostné oslavy mohl propuknout o osm minut později. To ho našel centrem Carvajal a brazilský záložník nasměroval balón pěkně k tyči mimo dosah De Gey. Jak ale okamžitě odhalily opakované záběry, Casemiro byl v okamžiku přebírání míče lehce v ofasjdu.

Dobrou šanci měl před poločasem ještě Benzema po pasu Modriće, ale gólman United byl na místě.

Druhá půle začala dalším vynikajícím zákrokem španělského dlouhána s rukavicemi. Kroosovu střelu totiž ekvilibristickým zákrokem poslal na roh. Hned vzápětí Marcelo tečovanou střelou trefil jen boční síť. Tlak Realu pak korunoval druhým gólem Isco. Ve vápně si hezky narazil míč s Balem za zkoprnělého dohledu kompletní obrany Red Devils a na zadní tyč pokořil De Geu.

Ohromnou šanci pak zahodil Lukaku. V 54. minutě dokázal Keylor Navas střelu hlavou Pogby vyrazit jen před sebe, ovšem nová posila z Evertonu ji neuvěřitelně poslala místo do sítě vysoko nad bránu. Revanšovat se chtěl vzápětí Bale když trefil tvrdou ranou břevno. Ovšem opravnou zkoušku pak úspěšně složil Lukaku. Tentokrát už odraženou střelu, nyní z kopačky Matiće, dokázal nasměrovat tam, kam si přál a United byli zase Realu blíž.

O vyrovnání se ale Manchester pokoušel marně, byť například Rashord měl jedinečnou příležitost v 81. minutě, kdy dostal balón do uličky, ale v náběhu si s Navasem poradit nedokázal. Jelikož se nechytily ani pokusy Fellainiho či Asensia, zůstalo skóre příznivé pro Real Madrid. Ten získal již čtvrtý evropský Superpohár své historie a do sezóny vstoupil tím nejlepším způsobem.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz