Primera Division - Dnes finále evropského Superpoháru: Uspěje už konečně Mourinho proti Realu Madrid?

© youtube.com - Dnes se o evrospký Superpohár střetnou Real s Manchesterem United

0 Líbilo se

Dnes 07:35 - Kdo bude nejlepším klubem Evropy za uplynulou sezónu? Kdo pozvedne v makedonském Skopje nad hlavu tradiční Superpohár? To se dozvíme dnes večer po souboji vítěze Ligy mistrů Realu Madrid s mužstvem Josého Mourinha Manchesterem United, které v uplynulé sezóně dominovalo druhé nejprestižnější klubové soutěži Evropské lize.

Real Madrid - Manchester United

Úterý 8. srpna, výkop 20.45, Aréna Filipa II., Skopje, přímý přenos ČT Sport

Ostrý start do sezóny jako břitva. Ve Skopje si to spolu rozdají dva nejbohatší fotbalové kluby světa - Real Madrid a Manchester United. Pokud pro španělský tým byla loňská sezóna historická, když získal čtyři trofeje, pak letos chce jít ještě dál a pokusit se o dobytí všech šesti titulů, které před ním letos leží. Pozadu ale nechce zůstat ani Manchester United, který by pod vedením Josého Mourinha sezónu zachránil až díky triumfu právě v Evropské lize a dnes by na stadionu Filipa II. rád úspěšně vstoupil do nového ročníku, který už musí být o dost povedenější vzhledem k ambicím a investicím do kádru.

Hlavním otazníkem tohoto střetnutí je především přítomnost Cristiana Ronalda v sestavě. Ten se po měsíční dovolené začal naplno připravovat s týmem až 5. srpna (předtím necelý týden trénoval individuálně) a vůbec se nepočítalo, že by do Makedonie odletěl. Jeho nástup se plánoval až na neděli, kdy se hraje první z dvojzápasů o španělský Superpohár s Barcelonou.

Jenže včera Zidane Ronalda zapsal do nominace a všichni tvrdí, i on sám, že pokud je v ní, pak samozřejmě nastoupí. Ovšem nezdá se příliš pravděpodobné, že by dostal příležitost hned od úvodních minut. „Úplně mě zaráží, že je na tom fyzicky stejně jako při finále LM v Cardiffu. To, že je s námi, znamená hodně, tedy že může i nastoupit. Uvidíme, co uděláme,“ řekl Zizou.

Ostatně bez Cristiana Ronalda vybojoval Real Madrid evropský Superpohár již loni, když v prodloužení zdolal Sevillu 3:2. Starého známého protivníka, jenž poslední dobou sbíral poháry v Evropské lize jak na běžícím pásu skolil i v roce 2014 2:0 a třetí historický triumf bral Bílý balet v roce 2002, tehdy po souboji s Feyenoordem (3:1)

Manchester United se zatím může pochlubit jen jedním exemplářem ve vitrínách své síně slávy. V roce 1991 coby úřadující šampion tehdy druhého poháru PVP přehrál po výsledku 1:0 CZ Bělehrad. Dvakrát pak odešel ze souboje poražen (1999, 2008).

Pikantní koření souboji samozřejmě dodává i skutečnost, že se Realu Madrid poprvé v oficiálním zápase postaví jeho někdejší trenér José Mourinho. Pro něj etapa ve Španělsku nebyla úplně úspěšná, kdy za tři roky dokázal vyhrát jen ligový titul, pohár a španělský Superpohár. Real mu ale není lhostejný, neustále komentuje jeho aktuální situaci, provokuje i snahou získat jeho hráče. Naposledy Garetha Balea. „Pokud Bale bude hrát, je to neklamné znamení, že je jeho plán zůstat. Pokud ne, budu o něj bojovat s ostatními, kteří ho chtějí. Kdyby byl Bale kvůli přestupu jiného hráče na odchodu, budu na něj čekat na druhé straně,“ narážel na spekulace o možném transferu Mbappého.

A proti madridskému Realu nebyl úspěšný ani coby kouč FC Porto. V sezóně 2001-02 prohrál s Realem 1:2 a 0:1, o dva ročníky později doma kapituloval 1:3 a venku uhrál remízu 1:1.

V přípravě před pár dny tento výsledek zopakoval a se svými svěřenci nakonec získal vítěství po penaltách.

Právě příprava vyvolala v nitru Realu Madrid lehčí rozpaky, protože ze čtyř zápasů, které los Blancos odehráli na americkém turné, nedokázali v řádné hrací době vyhrát ani jedno a kromě toho v nich inkasovali devět gólů. Navíc totálně mlčeli útočníci Benzema s Balem. Na rozdíl od United ale má Zidane všechny hráče k dispozici. Mourinho totiž musí oželet přítomnost celé řady hráčů. Kvůli trestu budou absentovat Jones a Bailly, zranění jsou Rojo, Young a Shaw, nejistá se pak jeví přítomnost Lingarda. V přípravných zápasech ale Rudí ďáblové byli mnohem úspěšnější když postupně zdolali LA Galaxy 5:2, Salt Lake 2:1, Manchester City 2:0, Valerenga 3:0 a Sampdorii 2:1. Jedinou porážku jim uštědřila Barcelona (0:1).

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz