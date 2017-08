Primera Division - Liverpool obrátil. Klopp už se odchodu Coutinha nebrání

© FotbalPortal.cz - Coutinho

Dnes 13:23 - Že by se rýsovala první „postNeymarovská“ posila pro Barcelonu? Mohl by se jí stát co nevidět krajan přeběhlíka do francouzské ligy Philippe Coutinho. Toho nejdřív zuby nehty vedení Liverpoolu bránilo před nájezdy klubu z Katalánska. Podle zpráv z médií už ale obrátilo a brazilského reprezentanta by za odpovídající sumu klidně nechalo odejít.

Vývoj přestupu Philippeho Coutinha z Liverpoolu do Barcelony nabral obrat o 180 stupňů. Jestliže ještě před pár dny Liverpool s manažerem Kloppem naprosto vylučoval odchod svého klíčového fotbalisty a odmítli o něm jednat nyní se situace pomalu mění. Současný majitel klubu, investiční fond Fenway Sports Group prý začíná zvažovat prodej Coutinha.

Podle barcelonského deníku Sport měla být hlavním důvodem k podobnému obratu neutuchající touha hráče přestoupit na Camp Nou. Ten už je s azulgranas dohodnutý na podmínkách kontraktu Navíc majitele možná trochu obměkčila i tučná suma peněz, 100 milionů eur, které by za hráče okamžitě utržil. Po přestupu Neymara je Barcelona v dobré finanční situaci a toho je třeba využít.

Dalším náznakem, že Reds začínají připouštět odchod Coutinha, je fakt, že už začali intenzivně shánět náhradu za něj. Tou by měl být hráč West Hamu Manuel Lanzini. Argentinský fotbalista má podobné charakteristiky jako Coutinho a klub z Anfield by mohl vyjít na nějakých 35 milionů eur.

Barcelona by se měla sejít s vedením Liverpoolu příští týden a v úterý nebo ve středu možná celý transfer uzavřít.

