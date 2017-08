Primera Division - Daily Express tvrdí, že Barça koupí Dele Alliho

© express.co.uk - Dele Alli

Dnes 14:01 - Co udělá Barcelona s kupou peněz z prodeje Neymara? Bulvární servery uvádí spousty jmen. Coutinho, Dembélé, Dybala, Verratti, Hazard...No je jich je celá řada. Naposledy ale v Anglii zvěstují další možnou operaci. Z Tottenhamu by se totiž do Katalánska mohl pakovat nadějný Dele Alli.

Bude to velmi zajímavý zbytek letního přestupové termínu. Zbývají z něj zhruba něco přes tři neděle. Ale Barcelona už příští neděli vstoupí do soutěžní části sezóny dvojzápasem o španělský Superpohár s Realem Madrid a nebylo by od věci mít posilu, nebo posily, v kádru co nejdříve. Mluvilo se o záložníkovi, ale hlavně by bylo třeba přivést náhradu za Neymara, jehož prodej naplnil pokladnu azulgranas 222 miliony eur.

Jednou z variant by mohl být podle informací britského listu 21letý Dele Alli z Tottenhamu. Jeho hlavní pozice je především ve středu pole, pár zápasů odehrál také na místě levého vnitřního záložníka.

Barcelona je prý za tohoto hráče připravena zaplatit výkupní klauzuli.

Pozice, na nichž během své kariéry Dele Alli hrál (zdroj: transfermarkt.es)

Informace sice nehovoří o konkrétní nabídce, ale zmiňuje se o tom, že Tottenahm nemůže konkurovat platovým podmínkám, které mu jsou na Camp Nou ochotní nabídnout.

Jenže Barcelonu by nečekala žádná pohodová jednání. Vedení Tottenhamu je proslulé svými tvrdými vyjednávacími praktikami. Své by o tom mohl vyprávět Real Madrid, který svého času od Spurs kupoval Luku Modriće a samozřejmě i Garetha Balea.

Dele Alli, který už za seniorskou reprezentaci Anglie odehrál 19 zápasů, má s Tottenhamem smlouvu do roku 2022.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, mundodeportivo.com