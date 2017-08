Primera Division - Další megapřestup na obzoru? Chci se vrátit do Anglie, prohlásil Cristiano Ronaldo u soudu

© sport.es - Cristiano Ronaldo

Dnes 12:04 - Světem momentálně hýbe rekordní přestup Brazilce Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain, o další poprask se však postaral hvězdný útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo, který uprostřed kauzy ohledně údajných daňových podvodů informoval soud o tom, že se chce vrátit do Anglie.

Útočník Realu Madrid se v pondělí objevil u soudu, kde popíral obvinění z daňových úniků ve výši 13 milionů liber, kterých se měl dopustit tím, že využíval tři společnosti na Panenských ostrovech.



Ronaldo se všem obviněním hájil a u soudu řekl, že si myslel, že zaplatil na daních více, než musel od doby, kdy se před osmi lety přestěhoval do Madridu.



Během svého devadesátiminutového proslovu Cristiano Ronaldo u soudu mimo jiné řekl: „V Anglii jsem tyto problémy nikdy neměl. Proto se tam chci vrátit.“



Manchester United prodal Ronalda v roce 2009 za tehdy rekordních 80 milionů liber do Realu Madrid a portugalský útočník je často spojován s návratem na Old Trafford.



Manažer Manchesteru United José Mourinho nicméně nedávno přiznal, že podepsat Cristiana Ronalda je pro něj “mission impossible“. Od zpráv ohledně údajného Ronaldova návratu se distancuje i vedení United.



Sám Cristiano Ronaldo podepsal teprve během loňského listopadu v Realu Madrid novou pětiletou smlouvu.

