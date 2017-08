Primera Division - TOP 8 neslavných hvězdných odchodů z Barcelony

© sport.es - maradona, Ronaldo a Figo

Dnes 08:13 - Fanouškům Barcelony je smutno. Neymar zmizel z kádru a jejich srdce obsadila rozladěnost, nepochopení, nevěřícnost, výčitky či údiv. Ale v historii už si podobnými pocity prošli. Pár takových neslavných loučení už na Camp Nou zažili. Minimálně těchto osm stojí v tuto chvíli za připomenutí.

Diego Maradona

Maradona byl jedním z prvních velkých nákupů Barcelony. Před sezónu 1982-83 přišel z Bocy Juniors a na Camp Nou strávil dva roky. Jeho angažmá byla ale poznamenáno nevyrovnanými výkony, k nimž z velké části přispělo i zranění. Na konci svého angažmá se ještě pustil do bitky po finále domácího poháru za což byl potrestán zákazem činnosti na tři měsíce. Právě zmíněný distanc, pocit malé podpory ze strany vedení a ekonomické problémy přispěly Diega k odchodu. Neapol ho tehdy koupila za 1,185 miliard peset - zhruba 7,1 milionů eur.

Ronaldo Nazario

Skvělý Brazilec přišel do Barcy před sezónou 1996-97 z PSV Eindhoven. Zaznamenal vynikající sezónu, když nastřílel 34 gólů. Všechno vypadalo na ideální příběh. Ovšem jen do skončení sezóny. To odstartovala jednání o nové smlouvě, mimochodem hodně napjatá. A pro Barcelonu skončily tím nejhorším možným způsobem - v červnu 1997 přijal Ronaldo nabídku Interu. Do klubové pokladny přitekly 4 miliardy peset.

Luis Figo

Netřeba blíže představovat příběh jedné z největších zrad, kterou fans azulgranas pamatují. Za prvé kvůli tomu, že portugalský fotbalista posílil nenáviděný Real a pak také proto, že nestoudně lhal všem příznivcům katalánského klubu, kterým neustále vyjadřoval lásku ke klubu. Ve chvíli, kdy přišel prezident Realu Pérez s 61 miliony eur, aby hráče koupil, Figo nekladl sebemenší odpor a ochotně přesídlil na San Bernabéu. V Barce strávil pět let, vypracoval se na jednoho z kapitánů mužstva.

Bernd Schuster

Neslavně svoji osmiletou anabázi v Barceloně ukončil i německý fotbalista Bernd Schuester. Že někomu skončí smlouva ještě není nic špatného, ale to, že si to namířil přímo do Realu Madrid fandy azulgranas moc nepotěšilo. Nepohodl se s vedením Barcelony a přestup do Realu měl být jakousi hořkou pomstou. Odmítl totiž i daleko lukrativnější nabídky z Itálie.

Laudrup

Stejně jako Schuster i on přestoupil z Barcelony na San Bernabéu. Příchod Romaria a neshody s trenérem Johannem Cryuffem, kterého už podle svých slov „nemohl vydýchat“ přiměly dánského fotbalistu podniknout cestu do kabiny Realu Madrid.

Romario

V Barceloně vydržel pouhou jednu sezónu. Přišel do ní jako pověstná třešnička na dortu slavného Dream Teamu. Slíbil vstřelit 30 gólů, čehož také dosáhl. Ovšem jeho záliba v nočním životě ukončila jeho kariéru na Camp Nou. Vrátil se pozdě z letní dovolené z rodné Brazílie, Cruyff ho potrestal, což Romario neskousl a vynutil si odchod z Katalánska.

Rivaldo

Zase trenér, tentokrát Louis van Gaal, měl prsty v odchodu jiného Brazilce z Barcelony. „Nemám rád van Gaala a zcela jistě ani on nemá rád mě. Je to něco, co vychází z naší předchozí zkušenosti,“ narážel na dávnější problém hráče, který volal po jiném postu v sestavě než na křídle, s holandským koučem.

Ronaldinho

Neslavně skončila barcelonská etapa pro jeden z největších idolů fanoušků všech dob - Ronaldinha. Stejně jako nyní u Neymara byl jeho odchod naprosto nepředstavitelným. Ronniemu obrazně zlomil vaz příchod Pepa Guardioly, kouče, který poté, paradoxně bez něj, udělal z Barcy nejúspěšnější tým v daném období. Nicméně někdejšího míčového kouzelníka už nepovažoval za nepostradatelného.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz