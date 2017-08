Primera Division - Co stálo za odchodem Neymara, druhého muže Barcelony?

© twitter.com/PSG_inside - Neymar

Dnes 09:16 - Neymar podstoupil zdravotní prohlídku, po které se stanl zdaleka nejdražším hráčem planety a fotbalistou PSG. Co stálo za jeho rozhodnutím, finance? Potřeba nového impulzu? Chuť vymanit se ze stínu Lionela Messiho a stát se první hvězdou týmu? Do určité míry jsou pravděpodobně správné všechny odpovědi.

V březnu Barcelona ukázala světu jedinečný obrat, když v Lize mistrů vyřadila PSG, přestože první zápas v Paříži prohrála 4:0. Skvělý zápas odehrál jistý Neymar, pětadvacetiletý Brazilec, který se na nezapomenutelné výhře podílel dvěma góly a asistencí u vítězné branky. Přestože hrál Neymar v postupu Barcelony klíčovou roli, hvězdou večera byl Lionel Messi.

Argentinský kouzelník se v onom zápas trefil „pouze“ jednou, přesto to byl on, na koho se upínaly zraky fanoušků a objektivy fotografů. „Messiášská“ fotografie, na které si třicetiletý Argentinec vychutnává ovace fanoušků, zatímco zbylých deset hráčů Barcelony se krčí někde v jeho stínu, mohla být poslední kapkou, která Neymara přesvědčila o tom, že v Barceloně nebude muž číslo jedna, a to ani tehdy, když svým výkonem předčí všechny ostatní spoluhráče.

Neymar zatím nezveřejnil pohnutky, které ho vedly k přestupu z Barcelony do PSG. Je však pravděpodobné, že chce být, podobně jako v reprezentaci, týmovou hvězdou, hlavním středem pozornosti na hřišti i mimo něj.

V průběhu let zažil v Barceloně několik nepříjemných okamžiků. Došlo k vyšetřování jeho přestupu ze Santosu do Barcelony, posléze byl obviněn i z daňových úniků. Možná, že i za těmito problémy chce udělat tlustou čáru a začít znovu v novém prostředí.

V Neymarových očích mohla utrpět i prestiž samotné Barcelony. Katalánský klub měl v roce 2014 pozastavené přestupy, kvůli porušení pravidel při jednání s juniorskými hráči. Po odchodu manažera Pepa Guardioly a po konci kariéry některých hráčů - například Xaviho - jako by klub ztratil a dosud nenašel svoji herní identitu, díky které sbíral trofeje jak ve Španělsku, tak v Lize mistrů. Konec starých časů jako by částečně dokumentoval i vyschlý pramen barcelonské akademie „La Masia“, která dříve produkovala řadu talentů, kteří se usazovali v prvním týmu Barcelony.

Brazilcův přestup zasáhl celou Barcelonu jako blesk z čistého nebe. Katalánský klub měl pro toto léto tři jasné priority - prodloužení Messiho smlouvy, posílení středu zálohy (posilou se měl paradoxně stát hráč PSG, Marco Verratti) a zabydlení nového trenéra Ernesto Valverdeho. Nikdo nepředpokládal, že by Neymar mohl chtít odejít a už vůbec se nečekalo, že někdo aktivuje jeho výkupní klauzuli.

Přestupu nevěřili ani jeho spoluhráči. Obránce Gerard Piqué sebejistě tvrdil, že Neymar na sto procent zůstává. Opak je ale pravdou. Ani nejbližší spoluhráči neměli tušení, že Neymar reálně uvažuje o přestupu.

Pohodě v klubu nemusely přidávat ani zákulisní půtky o moc ve vedení Barcelony. Největším kritikem současného prezidenta Barcelony, Josepa Marii Bartomeua, je jeden z neúspěšných kandidátů Agusti Benedito, který část viny připisuje právě vedení katalánského klubu. „Poslední slovo má samozřejmě hráč, ale zodpovědnost nese i vedení klubu, které hráčům vytváří podmínky a má vliv na jejich spokojenost.“

„Bartomeu dosáhl toho, že klub vydělal 220 milionů eur. Ekonomicky je to neobyčejný počin, protože ještě nikdo neprodal hráče za tolik peněz. Ale když se na to podíváme ze sportovní stránky, musím souhlasit s Andresem Iniestou. Raději bych měl Neymara než 220 milionů,“ řekl Benedito.

„Rád používám přirovnání s šachy. V Barceloně máme Messiho - to je král - a Neymara, který je královnou. Když hrajete šachy, nikdy nechcete obětovat královnu. Když při hře v šachy obětujete královnu kvůli králi nebo střelci, nikdy to nedopadne dobře. My jsme prodali druhého nejdůležitějšího hráče, což nemůže skončit dobře,“ uzavřel Agusti Benedito.

S obrovským finančním odstupným si Barcelona bude smět vyhlédnout jednu nebo dvě náhrady za Neymara. Novou posilou by se mohl stát Philippe Coutinho z Liverpoolu, Kylian Mbappé z Monaka, Paulo Dybala z Juventusu či Ousmane Dembélé z Borussie Dortmund.

Ondřej Pražák / bbc.com