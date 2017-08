Primera Division - Neymar: Táta mě přemlouval, abych v Barceloně zůstal

© thesun.co.uk - Neymar

Dnes 10:16 - Krátce po uzavření nejdražšího přestupu všech dob nový fotbalista Paris SG Neymar sdílel na sociálních sítích své dojmy a poprvé se tak k celému kolotoči, který jeho transfer z Barcelony provázel, vyjádřil. Mimo jiné zbavil viny svého otce, jenž měl být podle mnohých hlavním původcem celé operace.

Včera byla završena nejnákladnější operace fotbalové historie. Neymar se stal novým hráčem francouzského klubu Paris SG za dechberoucí částku 222 milionů eur. Během celého procesu se odmítal vyjadřovat a až teprve ve chvíli, kdy byla celá mašinerie úspěšně uzavřena, napsal na sociální síti své prohlášení.

V něm mimo jiné zbavuje odpovědnosti svého otce Neymara seniora z toho, že by on měl stát za tímto přestupem. „Sportovec potřebuje výzvy a podruhé v životě budu odporovat svému otci. Tati, rozumím ti a respektuji tvůj názor, ale mé rozhodnutí už bylo učiněno a já tě jen prosím, abys mě podporoval, jak si to doposud vždycky dělal,“ napsal Neymar.

„Přijal jsem nabídku PSG, abych hledal nové výzvy a pomohl klubu dosáhnout na trofeje, na něž fanoušci čekají. Nastavil jsem si odvážný plán mojí kariéry a cítím se připraven na tuto výzvu.“

Ačkoliv se jako jeden z důvodů jeho přestupu do PSG uvádí touha vymanit se ze stínu hvězdného Lionela Messiho, Neymar měl k dnes již bývalému spoluhráči jen slova uznání. „Jsem si jistý, že nikdy neuvidím někoho jako on po zbytek mého života. Leo se stal mým kamarádem jak na hřišti, tak i mimo něj. Byla to čest s ním hrát. Se Suárezem jsme tvořili útok, který vstoupí do historie. Dosáhl jsem všeho, co sportovec může dosáhnout. Zažíval jsem nezapomenutelné momenty. Žil jsem ve městě, které je víc než město můj domov. Miluji Barcelonu a Katalánsko.“

Teď na Neymara čekají nové výzvy v Paříži, kde podepsal smlouvu až do roku 2022.

