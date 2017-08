Primera Division - Zidane chce koupit Mbappého jedině pokud Bale odejde z klubu

© FotbalPortal.cz - Uvolní Bale Mbappému místo?

Dnes 08:04 - Spekulace o možném odchodu Kyliana Mbappého z Monaka si vzaly na pár dní oddychový čas a za kauzou Neymarova přestupu do PSG ustoupily notně do pozadí. Ovšem brzy se na přední stránky novin zase bezesporu vrátí. Podle zpráv ze Španělska totiž kouč Realu Madrid Zidane stále po talentovaném útočníkovi hodně touží.

Že by někdo zaplatil za 18letého fotbalistu 180 milionů eur? Ještě před pár dny bláznovina. Čirý nesmysl. Jenže když včera PSG dokázalo zaplatit za 25letého fotbalistu ještě o 40 milionů víc, tak proč by někdo nemohl zaplatit sumu z podobné astronomické kategorie?

Tím někdo je myšlen Real Madrid. O Mbappého projevuje zájem už dlouho a jelikož se dveře do PSG mladému útočníkovi Monaka zavřely, dostává se madridský klub na pole position. Probleskly dokonce informace o tom, že obě strany, Real i Monako, už jsou na přestupové částce domluveny, což následně vedení klubu z Ligue 1 vyvrátilo.

Nicméně dnešní deník Marca píše o tom, že Zidane se myšlenky na Mbappého vzdát nechce a do konce srpna by se přestup ještě mohl uskutečnit. Jenže si prý žádá jednu podmínku. Nechce mít čtvrtého útočníka vedle Balea, Benzemy a Ronalda. Jednoho se chce zbavit. A vybraným hráčem by měl být Bale.

„Zidane zaujímá jasný postoj. Pokud má klub v plánu přivést Mbappého, hráče se skvělými schopnostmi, kterého dobře zná, líbí se mu a zapadá mu do týmu, měl by jeden z členů BBC odejít. A Bale je ten, který by dělal nejmenší problémy,“ uvádí novinář Carlos Carpio.

„Real už nasadil cenu blízkou hranici 100 milionů eur a diskrétně začal sondovat trh v anglické Premier League, kde má Bale pořád dobrý kredit. Největší zájem projevil Manchester United, vlastně ten trvá už několik let, ale zdá se, že zájem by mohla mít i Chelsea,“ pokračuje.

„Bale zpočátku nebyl příliš nakloněn odchodu, zejména poté, co prodloužil smlouvu do roku 2022. Chtěl triumfovat v bílém dresu. Ale je pravdou, že situace se v posledních dnech mění a Gareth už nevidí tak nereálnou možnost vrátit se do anglického fotbalu.“

Cesta Realu za Mbappém je tak nyní parádně vymetená. Paris SG po koupi Neymara nemá zájem, Manchester City už letos utratil 250 milionů eur, komplikace by snad mohla dělat jen Barcelona. Ale u ní není jisté, jestli zrovna Mbappého potřebuje. Spíše se zajímá o Dembélého z Dortmundu. Ale Monaku by zájem azulgranas evidentně nebyl proti srsti. Tím by se přestupová suma mohla ještě navýšit.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, marca.com