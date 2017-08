Primera Division - Proč? Ptá se Neymara Eric Abidal

© sportbible.com -

0 Líbilo se

Dnes 12:18 - Neymarův rekordní přestup do PSG pochopitelně hýbe sociálními sítěmi. Vedle některých fanoušků Barcelony, kteří už nad dresem s číslem jedenáct škrtají zapalovači, můžeme najít i reakce zúčastněných aktérů. Například Neymarova agenta, vlastníků PSG nebo někdejšího hráče Barcelony Erica Abidala.

Španělský novinář Guillem Balague včera jako první přišel se zprávou, že Neymar dostal svolení netrénovat se spoluhráči a namísto toho jednat o přestupu do Paříže. Tato zpráva jako by ukončila veškeré dohady, zda je Neymarův přesun do PSG spekulace, nebo realita.

Nedlouho poté se na svém twitterovém účtu vyjádřil i Neymarův agent Wagner Ribeiro. Pod panoramatem s Eiffelovou věží si pochvaluje, jak Paříž a život v ní nádherný. Jeho svěřence Neymara tak čeká skvělé víno, jídlo i fotbal.

zdroj: sportbible.com

Zatímco se prostor internetových webů a novinových stránek plní sáhodlouhými komentáři, analýzami a spekulacemi, jeden z legendárních hráčů Barcelony - Eric Abidal - si vystačil s jedním slovem. „Proč?“ Sedmatřicetiletý francouzský fotbalista, který dokázal překonat rakovinu, jako by nechápal Neymarovu motivaci přestoupit.

zdroj: sportbible.com

Výkonný ředitel PSG Nasser Al-Khelaifi do světa sociálních sítí vyslal větu: „PSG respektuje kontrakty.“ Ironické rýpnutí pařížského klubu adresované Barceloně, která si při podpisu Neymarovy smlouva patrně nedokázala představit, že by kterýkoliv klub mohl zaplatit dvousetmilionovou výkupní klauzuli.

Ondřej Pražák / sportbible.com