Primera Division - Barcelona „maže“ Neymara

jj asi mu už liezlo na nervy byť v tieni messiho...jedine co v PSG asi dosiahne že bude hlavnou hviezdou PSG aj francuzskej ligy...domaci titul a pohary su pre psg povinnsot to mu zlatu loptu nevynesie to by musel PSG drtit každeho v LM a Neymar by v nej musel podať nadpozemsky vykon čo je ale velmi nepravdepodobne