Primera Division - Navas se vrátil z Manchesteru City do Sevilly

Dnes 09:36 - Španělský fotbalový reprezentant Jesus Navas se po čtyřech sezonách v Manchesteru City vrací do Sevilly. S mateřským klubem z Andalusie se domluvil poté, co mu v Anglii vypršela smlouva.

Jednatřicetiletý křídelní hráč se vrací do týmu, ve kterém v roce 2003 debutoval v dospělém fotbale a kde strávil v prvním mužstvu deset let, než v roce 2013 přestoupil do Manchesteru za 15 milionů liber. Za City odehrál za čtyři roky ve všech soutěžích 183 utkání a vstřelil osm branek.

"Jesús se vrací domů s cílem stát se hráčem s nejvíce starty v dresu Sevilly," uvedl klub v prohlášení. Navas má 395 oficiálních zápasů za Sevillu a chybí mu jen 19 duelů k vyrovnání klubového rekordu Juana Arzy.

Redakce / ČTK