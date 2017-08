Primera Division - Posila, která se Realu doslova vyplácí. Víte kolik stojí madridský klub jeden gól Garetha Balea?

No CR přišel taky z ostrovů. Bale podával v loňský sezóně opticky nejlepší výkon za celou dobu jeho působení v Madridu. Pak se však vždycky zranil, což byla velká škoda. Chvilku to vypadalo, že to Zidane začal stavět právě na něm a celkem do šlapalo. No do tý doby, než se zas zranil. Velká škoda. Sice to není můj největší oblíbenec v kádru (ani jeden z mnoha oblíbenců), tak si myslím, že nebýt tolika zranění, tak by odváděl hodně dobrý výkony. Otázkou je, jestli se mu už zranění budou vyhýbat...