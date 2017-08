Primera Division - V Paříží už prý chystají show pro představení Neymara, přestup potvrdil i šejkův televizní kanál

Zdravím nedá mi to a taky přispěji, co se týče Neymara, chová se jak malé dítě, pokud chce odejít ať de byl jsem jeho fanoušek, ale tím, co teď předvádí je opravdu nechutnost.Neupírám mu, že je jeden z nejlepších fotbalistu, ale měl by se umět i chovat. Když tak čtu všechny články, tak ono nejde o to jestli půjde pryč a kam, ale on de jen z trucu a peníze. Na jednu stranu tomu rozumím na druhou stranu ne a jít zrovna do Francie, kde kvalita ligy není, tak vysoká ok jeho volba.