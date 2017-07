Primera Division - Neymar se po El Clásicu rozloučil s hráči Realu v jejich kabině

© lavanguardia.com - Neymar

Dnes 19:18 - Další indície k tomu, že Neymar už je velice blízko přestupu do Paris SG. Po nedělním El Clásicu totiž dost netradičně zamířil do kabiny úhlavního nepřítele. Proč? Jednoduše se šel rozloučit se svými protivníky, ale i kamarády.

Přestup brazilského útočníka Neymara z Barcelony do Paris SG s největší pravděpodobností, stejně jak hlásaly spekulace v médiích, vstupuje do finální fáze. Transfer, který má stát francouzský klub rekordních 222 milionů eur, by se měl uzavřít na začátku tohoto týdne.

Další důkaz podal i samotný hráč, který se jinak na veřejnosti k celé kauze vůbec nevyjadřuje. Po skončení nedělního El Clásica mezi azulgranas a Realem Madrid totiž zavítal do kabiny Bílého baletu a setrval v ní dlouhých patnáct minut.

V ní se zřejmě rozloučil s hráči, proti nimž sváděl těžké bitvy, ale také krajany Marcelem a Casemirem. Poté byl televizními kamerami zachycen, jak si odnáší z kabiny dva dresy - právě Marcela a také Sergia Ramose. A svůj v ní nechal.

