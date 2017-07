Primera Division - TOP 5 událostí netradičního El Clásica mezi Barcelonou a Realem Madrid

© FotbalPortal.cz -

Dnes 12:46 - Kdo shlédl zápas mezi Barcelonou a Realem Madrid, který se uskutečnil netradičně v USA, rozhodně nemusel litovat. Během devadesáti minut bylo možné sledovat velmi poutavou podívanou, které možná napomohl právě fakt, že ve hře, snad kromě prestiže, nebylo vůbec nic. Duel přinesl i některé poznatky u kterých je dobré se zastavit.

Poslední duel Neymara v dresu Barcelony?

Věří tomu už víc a víc lidí. Dokonce i Sergio Ramos si s brazilským fotbalistou raději vyměnil dres. Nevěděl, jestli to není poslední příležitost. I když, jak sám prohlásil, vůbec by mu to nevadilo. Ano, Neymar je prý s PSG dohodnutý na všem, Barcelona nemůže dělat nic. A vzhledem k tomu, v jaké formě se Ney na americké šňůře představil, to pro ni bude těžký úkol nahradit takového hráče.

El Clásico? Spíš finále Super Bowlu

Amerika je holt Amerika. Byznys je holt byznys. Tradiční souboj tak byl zabalen do možná zbytečně nablyštěného celofánu. Ve stylu Super Bowlu, koncert hezky před začátkem a aby toho nebylo málo, tak i o poločase. Že šlo o přípravný duel zpočátku naštěstí znát vůbec nebylo, ale jak v průběhu zápasu přibývaly změny, zákonitě padala i úroveň zápasu. Naštěstí už za čtrnáct dní přijde opravdové El Clásico, v němž o něco půjde. A ne jen o vydělané peníze. I když, kdo ví, třeba se rozjela jedna tradice, která se bude rok co rok opakovat...

Musí Real vyhazovat 180 milionů za Mbappého?

Real dnes ráno nepředvedl svoji nejlepší tvář. Dobrá. Naštěstí pro něj to byl jen zápas nanečisto. Ale byly vidět i světlé okamžiky. Mezi hráči, kteří se o ně postarali byl jednoznačně mladík Marco Asensio. Svým úprkem po rohovém kopu Barcelony přes celé hřiště, který zakončil přesnou trefou za záda Cillessena, určitě nejen potěšil všechny merengues, ale zároveň vznesl otázku. Potřebuje Real nutně zainvestovat 180 milionů eur nebo kolik do mladého Francouze Mbappého, když má doma neméně vynikajícího fotbalistu?

Rakitić si zahrával

Zřejmě s vědomím, že jde jen o přátelský zápas laškoval záložník Barcelony Ivan Rakitić s rozhodčím zápasu Jairem Marrufem víc než by bylo zdrávo. Strčil nejprve on do něj, pak sudí do Rakitiće a poté Chorvat pokračoval ve slovní konfrontaci, která byla doprovázena sem tam nějakým tím postrčením. Za to si mohl klidně vykoledovat i červenou kartu. Platí to i v přátelských duelech, že vyloučený hráč nemůže v následujícím klání naskočit. A FIFA mohla klidně trest navýšit a vyautovat Rakitiće z prvního zápasu španělského Superpoháru proti Realu Madrid. Ten následuje po dvou přípravných střetnutích, které ještě Barca do té doby stihne.

Slabá madridská obrana

Jestli se chce Real hned od začátku ostré sezóny pustit do historického sběru šesti trofejí, musí vyztužit defenzivu. Poté, co dostal čtyřku od Manchesteru City, byl řádně vyzpovídán i katalánským konkurentem. Především ve chvílích, kdy byla na trávníku řada MSN, zavládl několikrát v defenzivě Bílého baletu velký chaos. Důkazem je především třetí branka Piquého, který byl absolutně nebráněn.

