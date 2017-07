Primera Division - Sergio Ramos doufá, že Neymar opustí Barcelonu: Budeme mít o problém méně

© givemesport.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Ramos si přeje odchod Neymara

Dnes 10:16 - Okolo Neymara je v posledních dnech opravdu hodně rušno. Řeší se jeho případný přestup z Barcelony do Paris Saint-Germain. Některá média berou celou věc za hotovou a na začátku příštího týdne by podle nich mělo být vše zpečetěno. To by se zamlouvalo i Sergiu Ramosovi. Kapitán Realu Madrid by odchod Neymara ze Španělska uvítal. Bílý balet by pak měl o problém méně.

Neymarova budoucnost na Camp Nou visí na vlásku. Moc tomu ani nepřidala jeho roztržka na tréninku. V nočním El Clásicu, které se odehrálo v Miami, Neymar nastoupil v základní sestavě a pomohl k výhře 3:2. Přispěl dvěma gólovými asistencemi.

Ovšem řeší se především jeho údajný blížící se přestup do Paris Saint-Germain. Francouzský klub je ochoten za něj zaplatit jeho výstupní klauzuli ve výši neuvěřitelných 222 miliónů eur.

Sergio Ramos, kapitán Realu Madrid, by byl velmi rád, kdyby pětadvacetiletý Brazilec Barcelonu opustil.

„Nevím, jak to s ním bude. Každý si může zvolit svou budoucnost.“

„Já doufám, že odejde. Měli bychom pak o problém méně.“

Španělský stoper pak ještě dodal: „Po zápase jsem si s ním vyměnil dres. Doufám, že to byl poslední, který v Barceloně oblékl.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz