Primera Division - Drtivý úvod přispěl k výhře Barcelony v „americkém“ El Clásicu

Dnes 07:09 - Barcelona zakončila své americké turné vítězně. V tradičním El Clásicu, které se hrálo v netradičních kulisách našlapaného Hard Rock Milenium Stadium v Miami, přestřílela svého rivala z Madridu poměrem 3:2. Velký vliv na tento výsledek určitě měly dvě brzké trefy katalánského souboru.

Real Madrid 2:3 Barcelona

Góly: 13. Kovačić, 36. Asensio - 3. Messi, 7. Rakitić, 50. Piqué

Real Madrid: Navas - Carvajal (74. Achraf), Varane (46. Vallejo), Ramos (46. Nacho), Marcelo (74. The Hernández) - Modrić (46. Isco), Casemiro (74. M. Llorente), Kovačić (74. Ceballos) - Bale (74. Óscar), Benzema (74. Mayoral), Asensio (46. Quezada).



FC Barcelona: Cillessen - Aleix Vidal (63. Semedo), Piqué (73. Mascherano), Umtiti (63. Vermaelen), Alba (73. Digne) - Rakitić (73. Aleñá), Busquets (73. Samper), Iniesta (46. Roberto) - Messi (63. Denis), L. Suárez (63. Alcácer), Neymar (73. Arda).

Ačkoliv by se dalo předpokládat, že Real Madrid, kde všechno plyne v pohodě, nastoupí do prvního El Clásica na území USA v lepším rozpoložení, než Barcelona, která je poslední dny zmítaná kauzou ohledně přestupu Brazilce Neymara do PSG, byl začátek střetnutí mezi těmito tradičními soky přesným opakem.

Barcelona totiž odstartovala jako uragán. Za sedm minut již vedla 2:0. Nejprve Messi zaútočil, zastavil ho sice ještě Marcelo, Busqutes ho ale znovu vysunul vpřed do vápna. Tam Argentinec zasekl Modrićovi a s pomocí teče Varaneho otevřel skóre.

Vzápětí ztratil balón Carvajal, Neymar z rohu vápna poslal přihrávku, kterou pustil Suárez a Rakitić umístěnou peckou rozvlnil síť Navase podruhé. A netrvalo dlouho a mohl být rozdíl ve skóre třígólový, když střelec druhého gólu mířil jen o centimetry vedle a po něm Suárez nad.

Pak ale vlil novou krev do žil madridským hráčům Chorvat oděný do bílé barvy - Mateo Kovačić. Z hráčů Barcelony si udělal slalomové tyčky a svoji jízdu zakončil přesnou střelou k tyči. Bylo to 1:2. Nicméně azulgranas pokračovali dál v obléhání madridské brány a nejblíže gólu byl po křížné střele Neymar, šla ale těsně vedle tyče. Messi pak ztroskotal na pozorném Navasovi.

Světlá chvíle pro Real přišla ve 36. minutě. Barcelona propadla po rohovém kopu, Asensio si to plnou rychlostí namířil k bráně Cillessena, před vápnem si vyměnil míč s Kovačićem a holandskému gólmanovi nedal naději. Vyrovnáno a začínalo se znovu.

Ve druhé půli se opakoval scénář z úvodu zápasu. Real kupil nepřesnosti a Barcelona si vytvářela dál šance. Matematickým vyjádřením by se dalo napsat asi toto - na jednu příležitost Madridu patřily tři barcelonské.

Hned v 50. minutě se pak gólově prosadil Gerard Piqué. Po rozehrání trestného kopu ze strany z kopačky Neymara zůstal před Navasem trestuhodně zcela nehlídán a dostal azulgranas znovu do vedení.

Velmi dobře hrající Neymar pak prováhal v souboji jeden na jednoho ideální příležitost ke střele a připravil se tak o možnost skórovat i ve třetím přípravném duelu za sebou. Nacho chvíli nato vyrážel střelu Umtitiho na poslední chvíli z brankové čáry.

Poté, co se díky střídáním značně obměnily sestavy hrozil i Real především prostřednictvím Balea a Isca. Výsledek už se ale nezměnil a byť z předsezónních zápasů nejde dělat závěry, Realu po třech porážkách ještě chybí některé struny doladit. A určitě mu pomůže i návrat jeho nejlepšího hráče Cristiana Ronalda, který se co nevidět zapojí do přípravy.

