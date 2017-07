Primera Division - RMC: Neymar se stane hráčem PSG v pondělí nebo v úterý

At prijde do barcy kdokoliv, vzdy to bude oslabeni. Dle me to je 2.nejlepsi fotbalista momentalne. Urcite nejlepší kridlo. A raději ar barca nekupuje nikoho bez za 150 coutinha nebo 150 mbapprho.. To at radehi hraje rafinha a Denis. Jebat tento zkur.fotbal.trh. A zaměřit se na sve hrace a akademii. Ney je skvely hrac ale ne az tak skvely clovek nejspíš.mnoho cule ho začíná uz ted nenávidět :-D