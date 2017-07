Primera Division - Nařiďte si budíka. Historické El Clásico aneb První souboj mezi Barcelonou a Realem na americké půdě se hraje dnes v noci

© as.com - Zítra brzy ráno se bude hrát v Miami El Clásico

Dnes 11:28 - Nejsme moc zvyklí, aby se spolu dva největší španělské kolosy utkávaly v plné přípravě na novou sezónu. Ovšem komerce vstupuje už i do předsezónní části fotbalového ročníku a tak Real Madrid a FC Barcelona proti sobě vyrukují už zítra brzy ráno v americkém Miami. Hlavně proto, aby se pořádně naplnily kapsy organizátorů klání International Champions Cup.

Real Madrid - FC Barcelona

Neděle 30. července, výkop 2.00, Hard Rock Stadium, Miami, přímý přenos DIGI SPORT 1

Z tabulky v tomto článku je patrné, že v dřívějších dobách nebylo nic výjimečného, co je v současnosti v podstatě nóvum. Tedy že se dva nejlepší kluby nejen Španělska, ale jedny z nejlepších na celém světě, potkávají v přípravném, nebo chcete-li přátelském zápase. To slovo je ale po vystoupeních nedávných let, kdy především za trenéra Mourinha na lavičce Realu byla tato klání maximálně vyhecovaná, docela nepatřičné. Vždy šlo o hodně. Proto bude zajímavé sledovat, jak zítra nad ránem oba kluby střetnutí pojmou.

Půjde o vskutku historický duel, neboť oba soupeři spolu budou premiérově zápolit na americké půdě. Tedy abychom byli úplně přesní na území Spojených států amerických. V květnu 1982 totiž došlo na dosud jediné klání mimo španělské hranice - v jihoamerické Venezuele v zápase o třetí místo na bezvýznamném poháru vyhrál Real 1:0 a tehdejší očití svědci tvrdí, že na stadionku v Barquisimentu, 368 kilometrů od Caracasu, se „mačkalo“ zhruba 40 diváků.

To v Miami půjde o zcela jinou historii. Aréna místních fotbalových Dolphins bude narvaná k prasknutí, očekává se účast 70.000 diváků, show jako při Super Bowlu a organizátoři klání se na tomto souboji budou chtít pořádně napakovat. Včera se prý za lístky na černém trhu platilo 10.000 dolarů, a zisky tekly už jen z pouhého tréninku. Za ten zvědavci museli zaplatit 30 eur. A že jich bylo. Na Real se přišlo podívat 20.000 fanoušků, na Barcelonu 15.000.

Velkou absencí zápasu ale bude Cristiano Ronaldo. Ten si užívá poslední dny zasloužené dovolené po náročné sezóně a do přípravy na novou sezónu by se měl pustit až následující týden. Z výpravy, která odletěla za velkou louži, nebyl dlouho zdravotně úplně v pořádku Ramos, kvůli bolestem v uchu, ale do zápasu s Barcelonou by už asi zasáhnout měl. Naopak otazník se vznáší nad kotníkem Toniho Kroose, v jehož případě Zidane asi nebude riskovat.

Na straně Barcelony by měli být v kondici úplně všichni a pro Neymara to podle španělských médií prý dokonce může být poslední představení v dresu Barcelony. Příští dny by totiž měly odhalit, jak to bude s jeho přestupem do Paris SG. Každopádně je zatím nejlepším (a jediným) střelcem azulgranas na turné. Výhry nad Juventusem (2:1) a Manchesterem United (1:0) gólově zajišťoval on.

To útok Realu zatím na americkém výjezdu mlčí. Bez Ronalda se zatím Bale ani Benzema prosadit nedokázali a pod výsledkové neúspěchy (prohra s United na penalty a s City 1:4), kterým trenér Zidane pochopitelně nepřikládá velkou váhu, se brankami podepsali Casemiro z penalty a krásnou střelou Óscar.

Všechny dosavadní přátelské duely Realu s Barcelonou:

Jan Preisler / FotbalPortal.cz