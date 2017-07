Primera Division - AC Milán se ptal Mendese, jestli by bylo možné koupit Cristiana Ronalda

© joe.co.uk - Cristiano Ronaldo

Dnes 13:41 - Cristiano Ronaldo zahodil chmury a už myslí na blížící se sezónu. V dresu Realu Madrid, jak sám potvrdil. Ale to by nebyli dotěrní Italové, aby to přeci jen nezkusili. Vedení AC Milán totiž využilo setkání s agentem hráče Jorge Mendese, aby se ho zeptali na možnost transferu portugalské hvězdy na San Siro, kde se rodí zbrusu nový projekt zaštítěný čínskými bankovkami.

Těšení se na blížící se sezónu hodilo veškeré předchozí splíny za hlavu. Cristiano Ronaldo už zapomněl na rozladěnost, kterou odstartovalo obvinění z daňových úniků, jež následně vyprovokovalo bulvární novináře k informacím o možném odchodu čtyřnásobného držitele Zlatého míče.

CR7 chce nadále triumfovat v Hlavním městě Španělska. To už je nyní jisté. Ovšem nevěří tomu úplně všichni a všude. Například v Miláně ne. Tam se totiž, pokud se budeme konkrétně bavit o jeho červenočerné půlce patřící AC, rodí nový projekt. Do klubu proudí čínské finance a rossoneri neskrblili na obměně kádru.

Během léta přivedli Bonucciho z AC Milán (42 milionů eur), Andrého Silvu z Porta (38), Contiho z Bergama (25), Calhanoglua z Leverkusenu (22), Musacchia z Villarrealu (18), Rodrígueze z Wolfsburgu (18), Bigliu z Lazia (17) či Kessieho z Bergama (20 milionů).

A nyní se orientačně dotázali na možnost angažovat Cristiana Ronalda z Realu.

Mělo k tomu dojít na schůzce milánského výkonného ředitele Marca Fassoneho a sportovního ředitele Massimiliana Mirabelliho s agentem portugalského fotbalisty Cristiana Ronalda Jorgem Mendesem v Londýně. Na ní jednali o možných transferech Diega Costy, Renata Sanchese a Radamela Falcaa, kteří patří do Mendesova portfolia. Mezi řečí pak přišla řeč i na Ronalda.

Mendes jim ale údajně sdělil, že by k tomu potřebovali minimálně 179 milionů liber přestupovou částku a 550.000 liber na hráčův plat týdně.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com