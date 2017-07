Primera Division - Neymar dohodnutý s PSG na smlouvě. Otázka už teď není jestli, ale kdy

© thesun.co.uk - Neymar

Dnes 07:53 - Neymarova sága pokračuje dál. Z všeobecného chumlu nejistoty kolem brazilského útočníka občas vystřelí zaručená zpráva, kterou tentokrát vyslal na oběžnou dráhu francouzský deník Le Parisien. Podle něj už by měl být fotbalista domluvený s Paris Saint Germain na podmínkách pětileté smlouvy, které by rádo jednalo o snížení přestupové částky.

Podle informací deníku Le Parisien už se Neymar domluvil na podmínkách smlouvy, kterou by měl podepsat s PSG co nejdříve. Ta by měla mít platnost až do roku 2022. Podle zmíněného listu už je nyní situace v takovém stadiu, že nejde o to, jestli vůbec Neymar pařížský celek posílí, ale kdy. Nicméně jiný francouzský zdroj L´Equipe píše, že vedení PSG chce s Barcelonou vyjednávat a pokusit se snížit přestupovou částku co to půjde.

„PSG se chce vyhnout poplatkům, které by muselo uhradit, pokud by složilo výkupní klauzuli 222 milionů v celé výši. S nimi by se operace mohla prodražit až na 300 milionů eur,“ uvádí zdroj.

„Problém totiž může nastat ve chvíli platby této klauzule. Tu by měl složit hráč, který se vlastně vykupuje ze svého závazku. Ale ve Francii je tento krok v rozporu se zákony. A pokud by tento obnos zaplatil francouzský klub u vedení LFP, naskočily by mu hodně velké poplatky, jimž se chce francouzský klub pochopitelně vyhnout. Byť by nakonec cena zůstala na 222 milionech, ovšem dohodnutých po jednání, PSG by poplatky neplatilo. Na to však Barcelona nepřistoupí. Ta jednat nebude,“ dodává L´Equipe.

Posun v celé kauze se očekává po neděli. Poslední den v týdnu odehraje Barcelona v Miami El Clásico proti Realu Madrid a pak se výprava azulgranas vrací do Španělska. Neymar si ale ještě odskočí na propagační akci do Číny a do Barcelony by se měl vrátit v úterý.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com, marca.com