Primera Division - Chudák Mourinho. Odchod z Realu si musel vyprosit

Dnes 08:18 - V Realu Madrid vydržel José Mourinho, současný manažer Manchesteru United, tři roky. Období bezesporu intenzivní, během nichž dosáhl na jeden ligový titul, španělský pohár a evropský Superpohár. A jak sám prozradil, svůj odchod z hlavního španělského města si musel na klubové generalitě prý vydyndat.

V rozhovoru pro portugalský deník Record srovnává José Mourinho svoji aktuální situaci s tou, kterou prožíval před pár lety v Bílém baletu. Tedy že dva velké kluby procházejí mizerným obdobím a potřebují překopat celou strukturu.

„V Manchesteru proběhla evoluce. Moje práce jde ale mnohem dál než jen vzít mužstvo a předělat ho na ofenzivní tým. Jedná se o vytvoření solidní struktury, vytvořit novou dynamiku a v tomto aspektu je to podobné se situací, kterou jsem prožil v Realu Madrid. Také to je velký klub s vysokými ambicemi, který ale procházel špatným obdobím v porovnání se svými soupeři. Odstup od Barcelony se zvětšoval víc a víc,“ prohlásil Mourinho, pyšný na to, že se mu alespoň na jednu sezónu podařilo přerušit nadvládu katalánské mašiny.

Ačkoliv výsledkově se Mourinhova éra v Madridu nepovažuje za úplně povedenou, sám Portugalec se na to dívá z jiného pohledu. „Abych byl upřímný, v Realu chtěli, abych pokračoval. Nechtěli, abych klub opouštěl. Všichni v klubu, prezident, výkonný ředitel, celá administrativa a dokonce i já samotný, jsme cítili, že tu nejtěžší práci máme za sebou. A proto chtěli, abych zůstal. Popravdě, skoro jsem je musel žadonit, aby mě nechali jít. To se, myslím, v Manchesteru nestane, protože odejít nechci.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com