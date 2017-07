Primera Division - Monako: Žádná dohoda s Realem Madrid neexistuje

© mirror.co.uk - Kylian Mbappé

Dnes 17:03 - Včera španělský deník Marca uvedl, že se Real Madrid dohodl s Monakem na přestupové částce za útočníka Kyliana Mbappého. Ten se měl přesunout na San Bernabéu za neuvěřitelných 180 milionů eur. Ovšem zástupci Monaka dnes oficiálně veškeré tyto informace vyvrátili.

Monako popřelo včerejší zprávy o tom, že rekordní přestup 18letého fotbalisty je už téměř hotový. Na dnešním oficiálním představení pěti nových posil monackého klubu to novinářům sdělil klubový vice prezident Vadim Vasilijev.

„Rozumím tomu, že je o toto téma velký zájem. Četl jsem, co vyšlo v tisku a na internetu. Ale všechny můžu ujistit, že jsme s Realem ani jiným klubem žádnou dohodu neuzavřeli. Samozřejmě máme velice zajímavé nabídky, všichni chtějí Mbappého, velkou naději evropského fotbalu a je to normální, že vyvolává takovou pozornost,“ uvedl.

„Monako pracuje na nové smlouvě pro hráče, aby se vešel do našeho ekonomického modelu. Doufám, že se dohodneme, bylo by to důležité pro všechny. Pro klub i pro Mbappého. Nechceme se unáhlit. On má nabídky, my ho chceme prodloužit. Měl by mít čas a klid na to, aby se rozhodl.“

„Pokud se nakonec na nové smlouvě nedohodneme, nemá důvod Monako opouštět. Je stále pod smlouvou.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, mundodeportivo.com