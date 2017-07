Primera Division - Piqué sice prohlásil, že Neymar zůstane, ovšem jistě to neví

© dailymail.co.uk - Neymar s Piquém

Dnes 17:26 - Obránce Barcelony Gerard Piqué nedávno na sociální síti prohlásil, že Neymar zůstane v Barceloně. Ovšem poté, co tato informace vyvolala velkou odezvu, svá slova klíčový hráč azulgranas uvedl na pravou míru. Prý nešlo o oficiální informaci, jen jeho dojem a pocit.

O Neymara se mocně zajímá francouzský klub Paris SG. Prý je ochoten za brazilského fotbalistu vysolit astronomických 222 milionů eur. V tuto chvíli nikdo neví, jak se bude celá kauza vyvíjet. Která varianta je pravděpodobnější. Jestli ta, která přibližuje Neymara PSG, nebo ta, která vidí někdejšího hráče Santosu nadále v kabině azulgranas.

Do toho internetem o víkendu proletěla fotka Piquého objímajícího Neymara u níž bylo napsáno: „Zůstává“. Mnohým se ulevilo, vedení Barcelony sklidilo kritiku za to, že se drží v pozadí a gesci, kterou by mělo spravovat, řídí její hráč.

Když ale Piqué zjistil, že jeho příspěvku na Instagramu byl přiřazen punc oficiality, trochu se polekal a rychle se snažil uvést věci na pravou míru.

„Můj příspěvek na Instagramu byl jen můj osobní názor, cítil a vytušil jsem to tak z rozhovorů, které jsme spolu vedli. Nejsem to já, kdo by měl sdělovat takovou informaci. Je to Ney, který může říct, co se stane.“

„Barcelona musí všemi prostředky bojovat, aby zůstal. Na trhu nenajdou hráče stejného jako on. Možná i kvůli tomu jsem řekl, že neodejde do PSG, protože tam nevyhraje to, co tady. Bez urážky by hrál v lize, která má trochu jinou úroveň. Je to ale 25letý kluk, který může mít jisté pochybnosti,“ řekl Piqué.

