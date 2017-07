Primera Division - Cristiano Ronaldo potvrdil, že zůstává v Realu

© as.com - Cristiano Ronaldo

Dnes 13:59 - Cristiano Ronaldo zůstává v Realu Madrid. Definitivně. Už žádné spekulace. Z daleké Asie to potvrdil v rozhovoru pro španělský deník Marca, jehož redaktorům potvrdil, že ho stále láká bojovat za klub s nímž byl letos natolik úspěšný.

Oheň je v tichosti uhašen. Titulní stránka deníku A Bola, která hlásala do světa touhu Cristiana Ronalda opustit San Bernabéu, jako následek kauzy s daňovými úniky, je zdá se zapomenuta. A to ani nemuselo dojít na slibovanou schůzku s prezidentem Florentinem Pérezem.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo, který od roku 2009 nastřílel v dresu Bílého baletu 407 gólů ve 394 zápasech, sám potvrdil, že v klubu, jenž momentálně vládne Evropě a světu, zůstává.

„Vyhrát trofeje s Realem bylo v minulé sezóně geniální. Stejně tak jako individuální ocenění. Zopakovat si to by bylo skvělé,“ uvedl a poprvé od zmíněné zápletky veřejně prohlásil, že má touhu pokračovat.

„Musíte tvrdě pracovat, každý rok. Já v tom budu pokračovat. Fotbal je můj život, moje touha.“

Cristiano Ronaldo si po náročné sezóně, kterou mu ještě prodloužila účast s portugalskou reprezentací na Konfederačním poháru, užívá zaslouženého volna. Do přípravy by se měl pustit na konci tohoto měsíce, kdy ho také čeká soud kvůli zmíněným obviněním z daňových machinací. Do zápasově akce by se měl pusti až 12. (nebo 13.) srpna, kdy se hraje úvodní zápas o španělský Superpohár na Camp Nou s Barcelonou. První oficiální duel sezóny, jímž je evropský Superpohár s Manchesterem United 8. srpna, ještě s největší pravděpodobností vynechá.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com