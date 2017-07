© as.com - Neymar

0 Líbilo se

Dnes 08:19 - Není dne, aby se v kontextu s kauzou Neymar neobjevila další nová zpráva, která by více nahrávala setrvání hráče v Barceloně, či naopak jeho přestupu do kabiny pařížského klubu. Piquého vzkaz na sociálních sítích, že Ney zůstává, vyvolal spíše další polemiku a nyní to má být rodinný klan brazilského fotbalisty, který chce od PSG záruky, že je na tak nákladný přestup vůbec připravený.

Byl to Gerard Piqué, který na sociální síti oznámil, že Neymar nadále zůstává v Barceloně. To z pohledu mnohých vrhá špatné světlo na vedení Barcelony, která místo toho, aby rezolutně prohlásila, že hráč nikam nepůjde, se jen schovává v pozadí. K setrvání ho měli údajně přemluvit i spoluhráči z útoku Suárez s Messim. Jenže Neymar zatím jednoznačně nevyvrátil případný odchod.

Další pokračování celého případu pak zinscenovalo Radio Monte Carlo. Podle jeho informací měl celý rodinný klan fotbalisty, v čele s otcem Neymarem seniorem, žádat po Paris SG záruky, jimiž by dokázalo, že má finanční prostředky nejen na uskutečnění přestupu, jehož suma činí 222 milionů eur, ale také na hráčův plat a bonus.

Neymar by si měl podle médií vydělat ročně 30 milionů eur čistého po dobu následujících pěti let a za podpisový bonus by měl vyinkasovat částku 40 milionů eur.

Okolí brazilského fotbalisty se totiž obává, že nákladná transakce vyvolá další problém u vedení UEFA v souvislosti s opatřením finančního Fair play, jak už se ostatně událo v roce 2014. Tehdy muselo PSG zaplatit pokutu ve výši 60 milionů eur za to, že utrácelo více než inkasovalo.

Neymar se chce vyvarovat kroku do prázdna a požádal PSG, aby garantovalo ekonomickou sílu, kterou taková transakce vyžaduje. Nechce se dočkat toho, že by UEFA mohla zakázat klubu účast v evropských pohárech od sezóny 2018-19.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com