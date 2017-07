Primera Division - Ronaldo zrazuje Neymara od přestupu do PSG. Vyber si radši United, radí

© thesun.co.uk - Cristiano Ronaldo a Neymar

Dnes 16:15 - Tanec kolem Neymara nekončí. Odejde do PSG nebo ne? Zatím nikdo neví. Každopádně Cristiano Ronaldo z konkurenčního Realu Madrid dal svému kamarádovi v soukromí dobrou radu. Aby do Paris SG nechodil.

Neymar má být podle všeho v Barceloně nespokojený. Proto se rozjela mašinérie, na jejímž konci má být jeho rekordní přestup do PSG. Hráčův otec, který mu dělá zároveň agenta, už rozjel pohovory s vedením francouzského klubu a Neymar Junior, byť spoluhráčům slíbil, že nikam nepůjde, neví, jestli už celý proces není natolik rozjednaný, že nepůjde zastavit.

Ovšem přestup do Paris SG mu rozhodně nedoporučuje hráč konkurenčního Realu Madrid a podle hodnocení ankety Zlatý míč nejlepší fotbalista roku 2016 Cristiano Ronaldo. Ten mu měl podle Diario GOL přes Whats App napsat, aby do Francie nechodil. Podle názoru portugalské hvězdy by to byl pro Neymarův vývoj krok zpátky.

Místo toho mu navrhuje, aby, v případě, že má skutečně touhu Barcelonu opustit, raději zvolil Manchester United, který je na úrovni podobné té Realu či Barceloně. Red Devils se o Neymara již v minulosti zajímali.

Ronaldo s Neymarem jsou sice sokové na zeleném pažitu, ovšem mimo něj jsou dobří přátelé. Jejich kamarádšoft vznikl na základě toho, že oba jsou reklamní tváře firmy Nike.

PSG má údajně za lubem koupit Neymara za cenu výkupní klauzule, která činí 222 milionů eur. Hráči už slíbila plat 30 milionů eur ročně.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk