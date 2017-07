Primera Division - Real Madrid nezvládl proti United penalty a první přípravný zápas prohrál

Vzhledem k tomu, že na asijskym turné dostal Bayern 0:4 od ACM, tak to fakt nejde brát vážně. Casemiro pecku docela s přehledem. Jediný co mi vadilo, bylo dojíždění soubojů od hráčů United. Docela jako nekompromisně. Na takovym sranda turnaji je to podle mě zbytečný. Ale tak, nikomu se nic nestalo, takže OK.