Primera Division - Zidane: Bez Moraty je Real horší, Mbappé klidně může do konce léta přijít

Dnes 14:49 - Trenér Realu Madrid Zinedine Zidane připravuje svůj tým na blížící se sezónu, která by měla být minimálně stejně úspěšná. Spíše ještě víc. Cílem je získat všech šest titulů, které jsou ve hře. Ovšem bez odchozího útočníka Moraty to půjde hůře, což sám Francouz přiznal. A nevzdal se ani myšlenky získat Mbappého z Monaka.

Zidane odpovídal v komplexu UCLA v Los Angeles, kde momentálně tráví přípravnou část sezóny, na dotazy novinářů, z nichž se daly vyvodit jisté závěry. A sice to, že by rád získal jednoho útočníka, který by nahradil Moratu, jenž tento týden dokončil přestup do Chelsea. Kromě toho naznačil, že by mohl přijít Mbappé z Monaka.

„Bez Moraty jsme určitě horší mužstvo, viděli jsme, čím nám loňský rok přispěl. S touto situací se musíme vyrovnat, každopádně nám jeden útočník chybí. Později se ukáže, jak se zachováme. Vrátí se Cristiano, máme tu Borju (Mayorala) a do 31. srpna se může udát spoustu věcí,“ řekl Zidane.

Vždy opatrný Zidane pak raději ještě ujistil všechny přítomné, že nežádal dalšího útočníka, jen prostě uvedl, že po odchodech Moraty a Mariana má v útoku méně variant. „Otázka zněla, jestli chybí útočník v porovnání s loňským rokem, později uvidíme, jak se s tím vypořádáme.“

Netrvalo dlouho a v dotazu muselo zaznít jedno jméno, Kylian Mbappé. „Neustále se mluví o jistých záležitostech. Nás je teď 30 hráčů. Do 31. srpna se může stát všechno možné. Mbappé je samozřejmě dobrý hráč a zajímá se o něj mnoho klubů, ale teď myslím jen na první zápas.“

Real Madrid vstoupí do zápasové přípravy dnes pozdě večer (23.00) proti Manchesteru United na stadionu Levi‘s v kalifornské Santa Claře. Oba týmy se tak mohou oťukat před prvním důležitým zápasem sezóny, evropským Superpohárem, který se uskuteční 8. srpna ve Skopje.

