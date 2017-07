Primera Division - Už se spekuluje: Pokud Barcelona přijde o Neymara, půjde po Dybalovi

Ač je Neymar ve své věkové kategorii to nejlepší, co na trávnících běhá velice silná marketingová značka a jakýmsi nástupcem Messiho, tak já osobně bych ho v případě zaplacení PSG výkupní klauzule prodal. Beru ten článek s nadhledem, protože je to za mě kachna, ale pokud by k tomu došlo a Barca měla možnost díky tomu nakoupit Dybalu Verattiho a ještě by nějaký peníz zbyl v kase na případnou třetí kvalitní posilu, tak si říkám, že by byli blázni, kdyby do toho nešli.