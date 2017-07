Primera Division - Španělská liga zná svůj jízdní řád. Obhájce titulu z Madridu jede v prvním kole do La Coruñi

© as.com - Derby mezi Barcelonou a Realem bude patřit mezi ozdoby nové sezón

Dnes 19:20 - Za měsíc se rozjede další ročník španělské nejvyšší soutěže Primera División a dnes byl rozlosován její kompletní jízdní řád. Vítěz uplynulého ročníku Real Madrid začne svoji cestu za obhajobou v La Coruni. Barcelona, v loňském pořadí druhá, odstartuje ligový maraton domácím duelem s Betisem.

V pořadí již 87. ročník španělské nejvyšší soutěže, která bude mít stejně jako loni titulárního sponzora banku Santander, odstartuje za necelý měsíc, v pátek 18. srpna.

Dnes byla rozlosována kompletní porce 38 kol. Hned v tom prvním cestuje obhájce titulu z Madridu do La Coruni, Barcelona, která bude společně se Zidaneho svěřenci největším kandidátem na zisk titulu, hraje doma s Betisem. Se stejným soupeřem odstartovali Katalánci ligu i loni - tehdy zvítězili 6:2.

Největší zájem samozřejmě vždycky přitahují termíny těch nejsledovanějších zápasů. Tím je v první řadě El Clásico. To se v první polovině odehraje na San Bernabéu netradičně uprostřed týdne v rámci 17. kola ve středu 20. prosince, čtyři dny poté, co na Real čeká potencionální finále na MS klubů v Abu Dhabí.

To s sebou může přinést i jednu pikantnost. V rámci poctění zisku protivníkova titulu se ve Španělsku tradičně dělá při nástupu před nejbližším zápasem špalír - „pasillo“. Ovšem pokud dělá Barcelona takový kordon madridskému klubu, či naopak, nemá z toho ani jeden celek příliš velkou radost, bere se to jako potupa. Pokud tedy Bílý balet ve Spojených arabských emirátech triumfuje, budou muset azulgranas dostát tradičnímu aktu.

Odveta El Clásica se uskuteční ve 36. kole, zřejmě 6. května na Camp Nou.

Kvůli dodělávkám na novém stadionu Wanda Metropolitano požádalo Atlético, aby mohlo první tři zápasy odehrát venku. Vedení soutěže mu vyhovělo a tak se Colchoneros doma poprvé představí až ve 4. kole 17. září. Madridské derby pak tento stadion přivítá 19. listopadu ve 12. kole.

Kuriozitu přinesl los i v případě Vitola. Španělský reprezentant se před pár dny vykoupil ze smlouvy v Seville a podepsal přestup do Atlética. To ale nesmí do 1. ledna 2018 zapisovat nové hráče a tak půl roku bude hostovat v Las Palmas. Na sevillský stadion Sáncheze Pizjuána, kde ho asi fanoušci nepřivítají dvakrát nejvlídněji, tak, bohužel pro něj, bude muset zavítat hned dvakrát - v pátém kole v dresu Las Palmas a ve 25. kole v dresu Atlética.

S velkým napětím a zároveň i očekáváním sledovali ligový los v Gironě. Klub, který vznikl před 86 lety, se do nejvyšší španělské soutěže probojoval úplně poprvé v historii . A protivník, který mu byl vytažen z osudí, bude velice atraktivní - mistr ligy z roku 2014 a bronzový celek minulého ročníku Atlético Madrid.

Los 1. kola Primera División

Sevilla - Espanyol

Málaga - Eibar

Valencia - Las Palmas

Celta - Real Sociedad

Athletic Bilbao - Getafe

Deportivo - Real Madrid

Leganés - Alavés

Levante - Villarreal

Girona - Atlético Madrid

FC Barcelona - Betis Sevilla

Jan Preisler / FotbalPortal.cz