Primera Division - Prodej Moraty? Real Madrid dělá velkou chybu, říká Terry Gibson

© skysports.com, fotbalportal.cz - Álvaro Morata

2 Líbilo se

Dnes 09:16 - V Bílém baletu je obrovská konkurence. Álvaro Morata je sice skvělým útočníkem, ale do základní sestavy se trenéru Zidanemu nevlezl. I proto zvolil cestu odchodu. Upsal se Chelsea, kde má nahradit Diega Costu. Terry Gibson, expert SkySports na španělský fotbal, se domnívá, že Real Madrid udělal velkou chybu, když Moratu nechal odejít. Podle něj je to velká chyba.

Čtyřiadvacetiletý Álvaro Morata už prošel lékařskou prohlídkou v Chelsea a záhy se připojí ke klubu na jeho předsezónní přípravě v Asii. Blues za Moratu zaplatí Realu Madrid 70 miliónů liber. Morata si zkrátka nevydobyl pozici v základní sestavě. V uplynulé sezóně nastoupil od úvodní minuty jen čtrnáctkrát. V Lize mistrů pouze jednou.

Ale Terry Gibson, expert SkySports na španělský fotbal, je překvapený, že jej Real Madrid pustil. Dle jeho názoru dělá vítěz posledních dvou ročníků Champions League velkou chybu.

„Myslím si, že to může být pro Real Madrid chyba. Morata je dynamický útočník. Má skvělý první dotek. Výborně kontroluje míč. Je užitečný při centrech do šestnáctky. Umí také velmi dobře přihrát. Má atributy, které jsou značně ceněné a v Premier League mu pomohou.“

„Měl v minulé sezóně dostávat více prostoru před Karimem Benzemou. Jsem překvapený, že Real Madrid pustil takového hráče, jakým je Morata. Je o šest let mladší než Benzema.“

„Pouze Cristiano Ronaldo nastřílel v minulé sezóně za Real Madrid více gólů než Morata. Kdyby hrál Morata více zápasů, mohl dát ještě o 10-15 branek více.“

„Když byl v Juventusu, byl velmi mladý a měl několik zranění, která mu zabránila v tom, aby dal více než 20 gólů za sezónu. Domnívám se, že v Premier League to může dokázat.“

Diego Costa je na odchodu a Álvaro Morata by měl být v Chelsea jasnou útočnou jedničkou. Gibson mu věří.

„To nejlepší od něj ještě přijde. V Chelsea doroste ve špičkového útočníka. Zajímavé je, že jako hlavní důvod přestupu do Chelsea uvedl, že to byla důvěra trenéra a také to, že jej Conte chtěl po celé léto. Je to pro Chelsea skvělý nákup. Morata je dynamický útočník, kterému bude Premier League sedět.“

„Morata je velký talent. Má obrovskou sílu. Nebude tak kontroverzní jako Diego Costa.“

Kam dál?

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz