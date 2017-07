© marca.com - Danilo podepsal smlouvy s Citizens do roku 2022

Dnes 10:17 - Obránce Danilo po dvou letech končí angažmá v Realu Madrid. Jeho přestup není zas tak velkým překvapením, ale poté, co se nejprve uvažovalo o jeho odchodu do Juventusu a následně do Chelsea, povedou jeho kroky do Manchesteru City za Pepem Guardiolou, který tak uskuteční další nákladný přestup.

Pep Guardiola se s tím rozhodně nemaže. Peněz na posily má dost a užívá si to plnými doušky. Jeho posledním přírůstkem do kádru se stane brazilský obránce Danilo z Realu Madrid za kterého Citizens zaplatí 30 milionů eur plus dalších pět na bonusech. Smlouva s hráčem bude mít platnost až do roku 2022.

Danilo tak končí své dvouleté působení na San Bernabéu, které pro něj ovšem nemělo průběh, jaký si asi sám po přestupu z FC Porto představoval. Právě v portugalském klubu se vyhoupl mezi nejlepší beky starého kontinentu sezóny 2014-15 a Bílý balet za něj neváhal zaplatit 31,5 milionů eur.

Jenže hráč se nedokázal prosadit na svém hlavním postu - pravém obránci - přes španělského reprezentanta Daniho Carvajala. Díky své univerzálnosti alespoň zaskakoval na pozici levého obránce za Marcela. Zpočátku ho moc nebrali ani fanoušci a jestli je z těchto dvou let možné něco vyzdvihnout, pak zřejmě jen poslední týdny uplynulé sezóny.

Proto jeho odchod z Realu mnoho nepřekvapí a direktiva madridského s ním souhlasila v případě, že se najde kupce ochotný dát částku, za kterou do Madridu přišel. Trenér Zidane ale současně dodával, že by neměl žádný problém s tím, kdyby Danilo v kádru zůstal.

Nejprve se o jeho služby zajímal Juventus, který hledal náhradu za Daniho Alvese, pak byl přáním manažera Chelsea Antonia Conteho, aby po něm nakonec sáhl Guardiola z Manchesteru City. Ten nedávno koupil na pravou stranu obrany Walkera z Tottenhamu za 51 milionů eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz