Primera Division - Do Realu už se nikdy nevrátím, loučí se Morata

Dnes 15:04 - Včera se uzavřel přestup španělského útočníka Álvara Moraty. Nakonec to nebylo do Manchesteru ani AC Milán. Jeho příštím působištěm se na příštích pět let stane Chelsea vedená Antoniem Contem. Ačkoliv měl Morata velkou snahu se ve svém milovaném klubu prosadit, nepodařilo se a svoji kapitolu v něm už považuje za uzavřenou.

„Jsem moc spokojený, pokud to vyjde, budu zítra již s novým klubem, který mě stále hodně chtěl. Už jsem mluvil i s Contem,“ pochvaloval si nové angažmá Morata.

„Zklamaný určitě nejsem, vyhrál jsem tady čtyři trofeje, ale teď už myslím jen na to, až si obléknu dres Chelsea.“

Svoji avanturu na stadionu San Bernabéu tímto považuje za definitivně uzavřenou. „Myslím si, že už se do Madridu nevrátím. Zdá se mi to nepravděpodobné a rozhodně nad tím nepřemýšlím. Odejít bylo mým záměrem. Bylo to trochu divné léto a dokud neprojdu lékařskou kontrolou nebudu klidný.“

„Uplynulé dny jsem trénoval a čekal, co se stane. Doufám, že se mi v Chelsea bude dařit. Odešel jsem, abych se rozvíjel. V opačném případě bych neodcházel. Trenérovi jsem hodně poděkoval za všechno a popřál mu hodně štěstí.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com, thesun.co.uk