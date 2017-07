Primera Division - Xavi dál kritizuje Barçu: Zaspali, mysleli, že loď popluje sama

© sport.es - Xavi Hernández

Dnes 11:41 - Xavi Hernández zase promluvil a znovu nenechal na vedení klubu, za nějž celou svoji kariéru hrál, nit suchou. Barcelonu už před pár dny zkritizoval za to, že kupuje zpátky hráče, které v dorosteneckém věku pustí a nyní se pustil do současného vedení, které podle něj jednoduše zaspalo.

„Celkově Barcelona zaspala. Všichni si mysleli, že loď popluje sama. Musí se posílit akademie a její model hry. Mladý fotbalista musí tento styl hry milovat, aby ve chvíli, kdy přijde do prvního týmu měl všechny tyto koncepty dobře naučené. Trenéři v akademii musí hráče formovat, učit je,“ kritizoval současnou situaci v klubu.

Xavi rovněž neváhal vychválit největšího soka, Real Madrid. „Moc dobře nakoupili. K dnešnímu dni dominují všem herním aspektům - protiútoku, pozičnímu útoku, standardním situacím, stažení do obrany, jsou silní, rychlí, vynikající mix. A k tomu je tu Zidane. Hráč Realu mu věří.“

V poslední době se hovořilo o tom, jaká by byla ideální pozice pro největší hvězdu Barcelony Lionela Messiho. „Leo může klidně zastávat pozici Xaviho, ale současně s tím také také Busquetse a pořád být ten Messi. Někdy mi připadá, že je to stroj stvořený pro fotbal, s kotníkem z gumy, k němuž se přilepí balón. Je to fotbalový model.“

Někdejší fotbalista Barcelony rovněž prozradil, že se blíží konec jeho aktivní dráhy. „Je to moje poslední sezóna v roli hráče. V tuto chvíli nemohu být trenérem, nebudu nikoho obelhávat. Musím se toho ještě hodně naučit, abych mohl být trenérem. Znám metodiku, ale musím se naučit ji používat,“ domnívá se.

„Mojí trenérskou filozofií je samozřejmě držení míče, brzy ho po ztrátě získat zpět a když budeme mít 90%, je to lepší než 89. Trpím, když míč nemáme a jako trenér to budu mít stejné.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com