Primera Division - Álvaro Morata už je hráčem Chelsea

Dnes 20:06 - Šlus, konec. Letní spekulace zas mají o jedno téma méně. Útočník Realu Madrid Álvaro Morata se totiž před pár desítkami minut stal oficiálně hráčem londýnské Chelsea. Bližší podrobnosti k celému transferu vydány nebyly, nicméně španělské deníky přeci jen nějaké ty kuloární informace zjistily.

Španělský reprezentant Álvaro Morata nebyl spokojen s vytížením, které se mu dostávalo v kádru Realu Madrid v uplynulé sezóně, kam se vrátil po dvouletém hostování v Juventusu. Veřejně prohlašoval, že by chtěl přestoupit jinam, kde by se na něj sázelo mnohem více. Nechtěl nadále zůstávat ve stínu Zidaneho oblíbence Benzemy.

Nejprve byl ve hře především Manchester United. Od transferu na Old Trafford ho dělilo jen pár okamžiků, vše bylo na nejlepší cestě, ovšem nakonec direktiva Bílého baletu nebyla spokojena s nabízenou sumou a od přestupu ustoupila.

Do hry pak začal pozvolna vstupovat AC Milán, zatímco Chelsea, která o něj měla zájem v průběhu celé minulé sezóny, jako by se stáhla do ústraní. Ale nakonec Blues ze zákrytu zaútočili a dnes na svých oficiálních stránkách transfer potvrdili.

Ovšem to je tak všechno, co se fanoušci dozví. Na jak dlouho a za kolik se bude Morata stěhovat nikdo neřekl. Deník AS má jasno v tom, že Morata stál Chelsea kolem 80 milionů eur.

Marca zase informovala o tom, že Morata podepíše kontrakt do roku 2022 a ročně si přijde na 9 milionů eur ročně.

