Primera Division - Morata chce po AC Milán plat superhvězdy

Tak jestli to je vsechno pravda(80 mega a vice za prestup,jeho neakceptovatelny plat,nechut do AC apd.)tak nejen Real,ale i samotny Morata si zavira vratka.Jestli chce kysnout dalsi rok na lavce,tak nevim co tim ziska.Ale nejvetsi vinu za jeho (ne)prestup ma vychcany Perez.Jsem zvedavy kolik za nej bude chtit pristi rok,a hlavne kolik za nej ziska,jestlize ho Zidane nebude stavet,nebo jen sporadicky