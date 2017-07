Primera Division - Neymar prý přijal nabídku Paris SG

Tak pokud je to pravda, bude to nejlíp placenej fotbalista v itálii a dostane C pásku. Fakt asi nejpřekvapivější přestup za poslední roky.

Kauza Neymar. Fakt bych se smál, kdyby ho PSG koupila. Smál bych se skalním zastáncům Neymarovy loajality. Ale ne zas tak moc škodolibě, ale smál... Na další stranu bych ale trochu brečel, protože jestli jde trh dokurwit víc, než je, tak timhle přestupem za 250 mega.