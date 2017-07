Primera Division - Real Madrid: 100 milionů za Moratu a Danila

© dailystar.co.uk - Morata s Danilem

Dnes 16:40 - Sto milionů eur, to je částka, kterou by rádo vedení Realu Madrid získalo prodejem dvou hráčů svého kádru - Moraty a Danila - v nadcházejících týdnech. Anebo možná dnech. To podle toho, jak moc rychle je budou chtít mít ve svých řadách jejich nápadníci.

Postoj generality madridského Realu je jednoznačný. Rezignovaný. Už se tak nějak počítá s tím, že přijdou o dva hráče, kteří chtějí klub opustit a v tuto chvíli jim nikdo bránit nebude. Když nakonec zůstanou, jen dobře. Ale pokud už odejít mají, Real si chce pořádně nadupat pokladnu.

Prezident Pérez s trenérem Zidanem jsou v jednom zajedno. Aby byly úspěchy, je potřeba pohoda v kabině. Loni to fungovalo a letos by se mělo pokračovat ve stejném duchu. Ovšem ani Morata ani Danilo nemají místo v základu jisté.

Morata byl už loni nespokojený. Danilo sice bral svoji podřadnou roli za Carvajalem mnohem pokorněji, ale další sezónu za ním už strávit nechce. Z toho mohou pramenit obavy, jak by ve svých nezměněných rolích účinkovali v nadcházejícím ročníku.

Odchody ale nebudou za jakoukoliv cenu. Co se týče Moraty, tak vedení AC Milán znovu dalo najevo svoji touhu španělského reprezentanta koupit a nabízí 70 milionů eur. A tuto částku ještě určitě zvedne, aby získalo hráče, o nějž je momentálně velký zájem. Navíc ani Chelsea ještě neřekla poslední slovo.

Klub ze Stamford Bridge je rovněž velice zainteresován do příchodu brazilského obránce Danila, ovšem velkou konkurencí bude i Manchester City v čele s Pepem Guardiolou, byť ten před pár dny koupil za rekordní sumu beka Kyleho Walkera z Tottenhamu. Za Danila si Real podle všeho představuje částku kolem 30 milionů eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com