Dnes 08:03 - Nedávno to měl být Cristiano Ronaldo z Realu Madrid, před ním Leo Messi z Barcelony. A momentálně by měl být nespokojený ve svém angažmá další hvězdný útočník, Brazilec Neymar. Tuto zprávu přinesl dobře informovaný deník SPORT, jenž hloubkově analyzuje den co den dění v barcelonském klubu.

Podle novináře Alberta Masnoua, jenž je autorem článku, existují určité faktory, které zneklidňují barcelonskou hvězdu, která je na startu své páté sezóny na Camp Nou. „Je něco, co Neymara v Barceloně znepokojuje a nutí ho s čím dál větší pozorností naslouchat hlasům, které pochází z jisté části jeho rodiny. Ty ho nabádají k tomu, aby jeho angažmá v Barce bylo jen dočasné a ne dlouhodobé jako u Messiho,“ píše Masnou.

„O Neymara se od chvíle, kdy přišel do Barcelony, každé léto zajímají některé kluby. Dokonce ještě předtím to byl Real Madrid. Vždy to ale vyšumělo. Toto léto byla intenzita zájmu těchto klubů mnohem vyšší a také Neymar se, podle kuloárních informací, docela nabízel.“

Důvod, proč má Neymar choutky na odchod, je třeba hledat v minulosti. „Neymar vyhrál všechny tituly, co mohl. Kromě jednoho - Zlatého míče. Maximálně skončil třetí v roce 2015. Trofeji se prakticky nikdy nepřiblížil. Rady jeho blízkých ho právě nabádají, aby něco udělal. ,Vedle Messiho budeš vždycky ten druhý, vždycky budeš v jeho stínu“, pokračuje autor.

„Ve svých 25 letech Neymar víc než kdy jindy naslouchal nabídkám trenérů či prezidentů. Měl čas přemýšlet a občas sáhl i ke kompromitujícím prohlášením typu: ,Kdo ví, co bude zítra. Jsem tady zvyklý, ale stát se může všechno. Kdo ví. Manchester? Ano...nebo Eibar,“ řekl před týdnem.

V září roku 2016 byl dotázán na zájem PSG a připustil, že ke kontaktům došlo a „zvažoval nabídku, aby se stal nejlépe placeným hráčem světa.".

Deník Marca dnes uvádí, že PSG je v tuto chvíli ochotno zplatit výkupní klauzuli a platit Neymarovi 30 milionů eur ročně během pětileté smlouvy. Tedy za předpokladu, že sám hráč kývne.

Barcelona je ale v klidu a spokojená. V říjnu 2016 s ním podepsala smlouvu až do roku 2021 s platem 15 milionů eur a výkupní klauzulí pro tento rok 222 milionů eur, která v sezónách 2018-19, 2019-20 a 2020-21 vzroste na 250. "Myslím si, že k tomu nedojde," uvedl technický sekretář Barcelony Roberto Fernández.

„Odchod hráče, jakým je Neymar, by nebyl jednoduchý. Přestupová částka by musela být rekordní. Ovšem nesmíme zapomenout, že u Mbappého, kterému je osmnáct let a prakticky ještě ničeho nedosáhl, se již nyní hovoří o částkách kolem 130 milionů eur,“ končí Masnou svůj článek.

