Primera Division - Ještě nějaké pochybnosti o přestupu Costy do Atlética? Hráč už pózuje na Instagramu v jeho dresu

Tak tymto Diego stratil aj posledny respekt ktory k nemu chovali niektori fans...pozovat s dresom ineho klubu ked je v chelsea pod zmluvou navyse sa tvari ako by mal uplne v p***...Ale ked tak velmi chce ist do Atletiva tak by som ho nechal no pekne by som pockal az kym im skonci ten trest a dal by som im ho az v januari pricom by si Costa na nich pockal pekne pol roka na tribune :)