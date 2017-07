Primera Division - Mourinho: S Cristianem Ronaldem nemělo cenu ztrácet čas

© mirror.co.uk - Mourinho Ronalda nikdy nechtěl

Dnes 09:32 - Cristiano Ronaldo byl spojován s přestupem do Manchesteru United. Veškeré tyto spekulace vznikly na základě soudního obvinění, kterému portugalský útočník čelí kvůli daňovým únikům. V ten moment necítil ze strany klubu potřebnou podporu, což ho mělo přinutit přemýšlet nad možným návratem do míst, kde už v letech 2003-2009 působil.

Ačkoliv se to jevilo jako logická alternativa, comeback do známého prostředí, celý přestup byl spíše výplodem bujné fantazie novinářů, neboť jak sám potvrdil manažer Rudých ďáblů José Mourinho, nad podobnou operací se v útrobách Old Trafford snad ani nepřemýšlelo.

„Tím jsme se vůbec nezaobírali. Ronaldo je totiž nesmírně důležitý hráč pro svůj klub s velkým ekonomickým potenciálem,“ uvedl Mourinho.

„Nebyl žádný důvod domnívat se, že by chtěl odejít. Nebudu marnit čas přemýšlením nad hráči, které bych mohl zařadit do kategorie ,mission impossible‘- nesplnitelné.“

Mourinho se rovněž vyjádřil k jinému hráči Realu Madrid Álvaru Moratovi, kterého hodně chtěl do svého týmu. Přestup nakonec nevyšel a United koupili do ofenzivy Romela Lukaka z Evertonu.

„Jestli ještě může skončit Morata v United je spíše otázka pro prezidenta Péreze a ředitele Realu Sáncheze, ne pro nás. Madrid nastavil cenu a jak už jsem řekl, prostě jsme se nedohodli. Je to velká škoda, protože jsem tohoto hráče poprvé nasadil v prvním týmu Realu a hodně jsem si užíval jeho rozvoj v Juventusu a Realu. Ale tak to prostě je a v tuto chvíli je to velmi složité, že by skončil u nás.“

